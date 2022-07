Lulù Selassiè | Scoppia la tensione durante l’evento: “Si è quasi messa a piangere!”

La Princess Lulù Selassiè ha affrontato una prova impegnativa: durante il mastodontico evento è successo di tutto.

A volte è il destino a metterci lo zampino negli eventi, creando coincidenze davvero surreali. È quanto successo alla Fairy per eccellenza, la frizzante Lulù Selassiè. La Princess di casa “GF Vip” ha da qualche mese impattato con una dura presa di coscienza: la sua relazione con l’atleta Manuel Bortuzzo è deragliata pubblicamente, e data in pasto a rotocalchi e social dopo un lapidario comunicato del nuotatore all’ANSA.

Sebbene la ripresa sia apparsa per Lulù assai faticosa, la Princess ha cercato di evitare sciacallaggi, godendosi le vacanze in Grecia con le inseparabili sorelle e rafforzando il suo fandom con frequenti contenuti e dirette su Instagram. Nelle ultime ore il portale “Novella 2000” ha rivelato una coincidenza strabiliante: Lulù e Manuel si trovavano durante il weekend nel medesimo posto, forse inconsapevoli l’uno della presenza dell’altro…

Lulù Selassiè al concerto di Ultimo: c’era anche Manuel

I contenuti social incrociati dei due hanno sottolineato come i due ex fidanzati e gieffini avessero presenziato entrambi al gigantesco show di Ultimo, ambientato nella cornice del suggestivo Circo Massimo. I fan più accaniti della coppia non possono che ricordare con un velo di malinconia come i due giovani si fossero innamorati proprio sulle note dell’artista romano, scambiandosi tenere dediche musicali.

Non è dato sapere se le sorelle Selassiè e Manuel si siano incrociati, o se abbiano scoperto durante l’esibizione la presenza reciproca. Tuttavia, sui social degli ex Vipponi non compare traccia di tale eventualità. Sembra in ogni caso che al concerto fosse presente anche la ex storica di Manuel Bortuzzo… la trama si infittisce…

Io capisco che dovete inventare stronzate su Manuel ma i posti erano davvero lontani e poi Federica e family possono essere tutto ma non sono vip e non possono accedere alla stessa area di Manuel e Lulu. pic.twitter.com/YQedtHRvg8 — Samuel Bertuzzo (@samuelbertuzzo) July 18, 2022

Lulù, Clarissa, Jessica e il delirio per i pass

L’unico dato certo sembra fare riferimento al ritiro degli accrediti per l’inclusione nella zona VIP. Clarissa Jessica e Lulù, almeno secondo Amedeo Venza, avrebbero avuto difficoltà a reperire gli ambiti pass, e si sarebbero trovate a discutere con lo staff dell’evento. Scrive il giornalista: “Non erano in lista per i cosiddetti ‘omaggi’… Ci manca solo che non le fanno entrare!“. Successivamente Lulù ha replicato a Venza pubblicando una storia con il fatidico pass e con l’emoji di alcuni pagliacci.

A ulteriore sfottò, Lulù ha inoltre aggiunto una foto della sorella con aria fintamente corrucciata e il pass tra le dita, blastando poi Venza con un commento ad-hoc: “Ma daiiii… Che ti sei quasi messa a piangere perché non trovavamo gli accrediti!“. Il botta e risposta fa presumere che Lulù al momento sia serena e che abbia ritrovato l’usuale vivacità: noi glielo auguriamo!

