“ho-avuto-momenti-pesanti”:-racconto-choc-di-soleil-sorge,-una-confessione-drammatica

L’influencer Soleil Sorge si lascia andare ad una confessione senza precedenti: anche lei soffre di questa patologia.

L’influencer Soleil Sorge sta vivendo un momento aureo nella sua carriera lavorativa. Dopo una lunga militanza nei principali reality della TV, l’italo-americana si prepara ad una nuova esperienza a contatto col pubblico.

L’ex gieffina, infatti, è stata scelta per la conduzione dello spin-off “GF Vip Party“: l’appuntamento con gli approfondimenti del reality di Alfonso Signorini le regalerà l’opportunità di mettersi alla prova in una nuova veste. Nonostante la notorietà e l’immenso eco mediatico, però, Soleil ha confessato ai fan di soffrire di una condizione assai diffusa: scopriamo quale.

Soleil Sorge e le crisi d’ansia: confessione a cuore aperto su Instagram

Le crisi di ansia e di panico sono problematiche assai diffuse, e colpiscono indiscriminatamente VIP e persone comuni. Anche L’influencer si è trovata parecchie volte faccia a faccia con queste situazioni critiche, e ha condiviso la sua esperienza con i fan su Instagram.

Un follower le ha infatti chiesto: “Che rapporto hai con l’ansia? Nella casa del GF hai avuto dei momenti di difficoltà in merito?“. Soleil Sorge ha confessato: “Lo stesso rapporto che si ha con la carie. Con la differenza che non è solo fisica ma anche e soprattutto mentale. Cerco di mantenere la calma e serenità facendo molto per prevenirla, quando arriva la riconosco e cerco di limitarla attraverso il distacco emotivo. Cerco di spiegarmi, che è una condizione da gestire… Poi faccio molta respirazione per migliorare i sintomi fisici e mentali… E devo dire che in assoluto la meditazione è la cosa che mi ha sempre aiutata di più sia nella prevenzione che nel controllo dei sintomi.”.

L’influencer ha poi concluso: “Non bisogna averne paura, se c’è basta imparare a gestirla senza disperazione. Ho avuto MOLTI momenti leggeri e alcuni più pesanti, e ogni volta ho cercato di controllarli e migliorare il mio stato di benessere psico-fisico…“.

In effetti Soleil Sorge ha attraversato diversi picchi e abissi durante la sua esperienza al “GF Vip”, soprattutto a causa del famigerato triangolo amoroso intercorso con Alex Belli e Delia Duran. La scabrosa storia sembra al momento accantonata, tant’è che al momento l’influencer sembra totalmente concentrata sulla prossima conduzione del “GF Vip Party”. Noi non vediamo l’ora di vederla alle prese con i commenti sulla prossima edizione del reality, e possiamo supporre che questa nuova avventura la preparerà a lidi ben più prestigiosi…

