Ucraina: Kiev, ‘inflitte perdite al nemico, costretto più volte a ritirarsi ‘

Kiev, 18 lug. (Adnkronos) – “L’esercito ucraino ha respinto il nemico nelle direzioni Slavyansky e Bakhmut. Ad Avdiyiv, ha subito perdite e si è ritirato nell’area di Verkhnotoretske – Kamianka”. Lo ha scritto su Facebook lo stato maggiore ucraino nell’aggiornamento serale sulle operazioni militari, aggiungendo che “la situazione non ha subito cambiamenti significativi nelle direzioni Volyn e Polissky.

In quella di Seversky, invece, il nemico continua a condurre ricognizioni aeree sulle nostre strutture, così come nelle aree di confine delle regioni di Chernihiv e Sumy. Inoltre, il nemico ha lanciato un attacco di mortaio vicino ad Atynskyi, nella regione di Sumy. Nella direzione di Kharkiv, il nemico continua a condurre operazioni di combattimento per impedire l’avanzata delle nostre truppe verso il confine di stato. Il nemico ha bombardato le posizioni delle nostre truppe con razzi nei distretti della città di Kharkiv e negli insediamenti di Uda, Prudyanka, Slatine, Borshchova, Ruski Tyshki, Pecheniga, Chuguiv e Lebyazhe. Attacchi aerei vicino a Prudyanka, Rubizhny e Verkhnyi Saltov”.

“Nella direzione orientale – prosegue il comunicato – il nemico sta cercando di migliorare la posizione tattica delle sue unità, in particolare a Izyum – Barvinkovo. Ha effettuato bombardamenti di artiglieria di vario calibro nelle aree degli insediamenti di Chepil, Karnaukhivka, Virnopillya, Bogorodichne, Dibrovne, Dolyna, Krasnopillya e Adamivka. Attacchi aerei sono stati registrati vicino a Prudyanka e Bogorodychny. I soldati ucraini hanno inflitto perdite e respinto il nemico quando ha cercato di avanzare in direzione di Brazhivka e Dmytrivka. Nella regione di Donetsk, il nemico continua i tentativi offensivi in ​​direzione delle città di Bakhmut e Siversk. Ha bombardato le aree di Tetyanivka, Donetsk, Dronivka, Hryhorivka, Starodubivka, Siversk e Mykolaivka da carri armati, canne e artiglieria a reazione. Ha effettuato un attacco aereo vicino a Verkhnokamyanskyi”.

“Con azioni offensive senza successo, il nemico ha cercato di migliorare la posizione tattica nelle direzioni Beilohorivka – Hryhorivka, Zolotarivka – Verkhnokamianske, Zolotarivka – Serebryanka e Lysychansky Refinery – Verkhnokamianske. In direzione di Bakhmut, il nemico ha sparato contro le nostre posizioni vicino a Vyimka, Berestovo, Bilogorivka, Pokrovsk, Veselaya Dolyna, Kurdyumivka, Travnevo e Shumy. Ha effettuato attacchi aerei nelle aree degli insediamenti di Berestov e Pokrovske. Nella direzione di Avdiyiv, il nemico ha intensificato le ostilità. Ha cercato di migliorare la posizione tattica in direzione di Verkhnyotoretske – Kamianka, senza successo, ha subito perdite e si è ritirato. Ha condotto offensive nelle direzioni Kurakhiv e Zaporizhzhya. Ha effettuato bombardamenti nelle aree degli insediamenti di Tonenke, Nevelske, Novomykhailivka, Vugledar, Prechistivka, Pavlivka, Novopil, Gulyaipole, Yurkivka, Orihiv e Mali Shcherbaki. Attacchi aerei vicino a Novodanilivka e Novoandriivka. Bombardamenti sono stati registrati nelle aree degli insediamenti di Kavkaz, Bila Krynytsia, Murakhivka, Kobzartsi, Olenivka, Shevchenkove, Stepova Dolyna, Ukrainka, Blagodatne, Nova Zorya e Tavriyske. E attacchi aerei vicino a Potemkiny e White Krynytsia”.