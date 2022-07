Test geometrico | Separa gli scoiattoli dalle ghiande con 2 recinti, non ci riesci eh?

Questo test geometrico metterà alla prova le tue abilità. Ti ricordi ancora tutto di geometria? Allora per te sarà un gioco da ragazzi!

Questo test geometrico degli scoiattoli è davvero complicato, ma se sei un appassionato potresti farcela in 5 secondi. Mettili alla prova!

Dovrai essere davvero abile per risolvere il test, magari però sei un appassionato e te la caverai alla grande. Il mondo della geometria può essere molto complesso per qualcuno. Se a scuola scappavi nell’ora di matematica, potrai dimostrare che alla fine sei capace anche tu di cavartela. Magari ami le poesie e un buon libro, mentre le materie scientifiche sono un problema. Tuttavia questi indovinelli sono interessanti per tutti per dimostrare il proprio quoziente intellettivo.

Un rompicapo come questo deve essere per prima cosa un passatempo e una fonte di svago. Oggi avrai la difficoltà del tempo a tua disposizione: solo 5 secondi! Sono davvero pochi ma se mastichi geometria da sempre, per te sarà una passeggiata di salute.

Ma cosa c’entra la geometria con gli scoiattoli? Iniziamo subito e lo scoprirai. Osserva bene la foto in alto: vedrai tanti scoiattoli e molte ghiande. Sei in grado di separare gli animali dal loro cibo preferito, creando due recinti uno quadrato e uno rettangolare? Provaci in 5 secondi!

La soluzione del test geometrico

La soluzione del test geometrico era un po’ complessa, ma se hai indovinato in 5 secondi sei davvero un genio. Scopriamo insieme se hai dato la risposta corretta.

Come potrai vedere la soluzione dalla foto qui sopra, era possibile separare gli scoiattoli dalle ghiande creando due recinti uno quadrato e uno rettangolare. In questo modo hai creato due forme geometriche perfette anche se un po’ storte dal punto di vista frontale e hai risolto il test!

Ma ci sei riuscito in 5 secondi o ci hai messo più tempo? Se non ci sei riuscito, non preoccuparti magari ti occorreva soltanto un po’ di tempo in più a disposizione. Potrai allenarti ancora con giochi, indovinelli e rompicapo fino a diventare un vero campione e allora nessuno potrà dirti che sei una frana!

