Scongelare la carne, non fare mai questo errore | Rischio contaminazione: cambia subito abitudine

Un gesto apparentemente innocuo può diventare pericolosissimo, nello scongelare la carne. Massima attenzione per questa abitudine: è pericolosa

Il freezer è uno degli elettrodomestici più usati, in una casa. La sua temperatura, infatti, consente di conservare i cibi a lungo, mantenendone intatte le proprietà e il gusto. Moltissime persone lo usano sia per congelare cibi già pronti, come lasagne o verdure ripiene, sia per riporre materie prime da usare in un secondo momento, come carne o pesce.

Quando poi si vuole usare qualcosa riposto nel freezer, lo si deve scongelare. Il processo, sebbene sembri facile e scontato, in realtà nasconde diverse insidie che, se ignorate, possono causare pesanti contaminazioni. Ecco cosa non si deve fare assolutamente.

Scongelare il cibo: mai a temperatura ambiente

Quando si mette un prodotto fresco in freezer, è buona abitudine scrivere sul sacchetto che lo contiene la data di congelamento e il contenuto. In questo modo, infatti, a distanza di tempo si potrà capire di che cosa si tratta, cosa non facile soprattutto per la carne congelata, e quando è stato riposto in congelatore. Questa organizzazione aiuta a consumare per prime le cose più “vecchie”, evitando che vadano a male e che si debbano buttare.

Altra buona abitudine è quello di dividere il freezer in settori, dedicando un cassetto per ogni tipo di alimento: verdura, carne, pesce e gli altri. In questo modo si potrà tenere l’ambiente molto più ordinato e si capirà più in fretta cosa si ha ma, soprattutto, cosa manca. Quando però si vuole scongelare qualcosa, si devono seguire precise regole. Nel caso degli alimenti già surgelati dal produttore, è sufficiente seguire le indicazioni precisate in etichetta.

Se, però, si deve scongelare della carne o del pesce da noi stessi riposto in freezer, è bene non fare questo banale errore. La fretta, infatti, porta molte persone a togliere l’alimento dal congelatore e a lasciarlo sul piano cucina, a temperatura ambiente. Questo, però, è molto grave: lo sbalzo di temperatura è eccessivo e questo potrebbe causare contaminazioni e proliferazioni di batteri. Quando si desidera togliere qualcosa dal freezer, è bene farlo con largo anticipo e riporre l’alimento in frigorifero: in questo modo, lo scongelamento e quindi il cambiamento di temperatura sarà più graduale.

Nel caso in cui ci si sia dimenticati di scongelare qualcosa, si può chiudere l’alimento in un sacchetto ermetico ed immergere lo stesso in una bacinella colma di acqua fredda. In questo modo, l’alimento si scongelerà in sicurezza e in velocità: è però importante che non tocchi l’acqua, soprattutto se si tratta di carne o di pesce.

