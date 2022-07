Sanremo 2023 | “Mi chiama sempre!”: svelato il retroscena, la vuole a ogni costo

Una famosissima showgirl e conduttrice italiana ha ammesso tutto. In qualche modo ci sarà anche lei, a Sanremo 2023: il ruolo è però inedito

La prossima edizione del Festival di Sanremo si preannuncia essere gloriosa. Mai come quest’anno, infatti, Amadeus si è messo al lavoro con largo anticipo. Il nome della co-conduttrice della prima e dell’ultima sera, Chiara Ferragni, si è saputo già a giugno, così come quello di Gianni Morandi in veste di braccio destro.

Tutti sono quindi al lavoro per dare vita a un Sanremo 2023 irripetibile: si parla, addirittura, di una star internazionale del calibro di Britney Spears! Nelle ultime ore, una showgirl italiana molto amata ha rivelato che ci sarà anche lei, ma il ruolo è assolutamente inedito e lontano dall’Ariston. Ecco di chi si tratta e in che ruolo sarà al Festival.

Simona Ventura a Sanremo 2023: sarà una “coach”

La grande occasione di Simona Ventura è arrivata nel 2021, quando Amadeus l’aveva contattata per essere sua co-conduttrice per una sera. Improvvisamente, però, la positività al Covid-19 ha fatto saltare tutto e Super Simo ha dovuto rinunciare al grande sogno. Nel 2022, poi, non è stata più ricontattata e i suoi fan son rimasti con l’amaro in bocca. Anche per questo motivo, quindi, molti stanno sperando di vederla a Sanremo 2023 e, nelle ultime ore, la showgirl torinese ha voluto dire la sua.

Intervistata da SuperGuidaTv, Simona Ventura ha infatti elogiato Amadeus per la sua estrema professionalità e il successo che ha portato al Festival: “Amadeus è un genio”, ha detto senza mezzi termini. Successivamente, poi, ha parlato della propria presenza a Sanremo 2023. In realtà, sebbene ad oggi non sia ancora stata contattata da Amadeus per recuperare quella mancata presenza del 2021, in qualche modo Simona Ventura ci sarà.

A chiamarla, infatti, è stata direttamente Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale sarà infatti la co-conduttrice della prima e dell’ultima serata: un ruolo per lei inedito, abituata soprattutto al mondo dei social e di Internet. Come ha svelato Super Simo, quindi, ha voluto una coach: “Intanto devo dire che mi ha chiamato Chiara Ferragni per farle un po’ da guida. Chiara quando deve rivolgersi alla televisione chiama sempre me e io di questo la ringrazio” ha rivelato, durante l’intervista.

Sebbene ad oggi, quindi, non si sa se Simona Ventura calcherà l’Ariston, in qualche modo ci sarà: farà da coach all’imprenditrice digitale italiana più famosa al mondo.

