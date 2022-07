Emma Marrone, “Sono stata ingenua”: la verità mai detta sulla loro rottura [VIDEO]

Finalmente è emerso qualche dettaglio in più in merito a una delle rotture più dolorose, per Emma Marrone. Rivelazione inedita

L’artista, nata ad Amici di Maria de Filippi, negli anni si è fatta conoscere in ogni suo lato, artistico e caratteriale. Emma Marrone, infatti, non si è mai trattenuta dal far capire il proprio pensiero, per quanto pungente o controcorrente che fosse. Anche nel ruolo di coach durante il serale di Amici, Emma è sempre stata coerente e onesta con i propri ragazzi, spronandoli a dare il meglio di sé senza però illuderli.

Nelle ultime ore, un personaggio della tv e dello spettacolo molto vicino a lei ha rivelato alcuni aspetti inediti in merito alla relazione con Emma Marrone. Per anni, infatti, sono state inseparabili, poi il vuoto assoluto. Ecco cos’è successo.

Emma Marrone, la verità sulla rottura con Elodie

Elodie di Patrizi è artisticamente nata, proprio come Emma, ad Amici di Maria de Filippi. Oggi stella del pop italiano, nel passato ha dovuto faticare non poco per riuscire ad emergere. Un primo tentativo ad X-Factor, infatti, era andato male: nel 2015, poi, ha ritrovato la forza per provarci di nuovo, questa volta ad Amici. Nel talent show di Canale5, però, ha trovato la propria strada: pur non vincendo, è stato il trampolino della sua attuale incredibile carriera.

Proprio ad Amici, Elodie ha conosciuto Emma Marrone: la cantante aveva il ruolo di coach e Direttore Artistico della squadra di cui la cantante romana faceva parte. Tra le due c’è stata subito intesa, caratteriale ed artistica: pur non mancando le discussioni, Emma ha dato molto di sé stessa ad Elodie. Una volta finito il talent show, le due artiste han percorso parte del proprio percorso insieme ed Emma, da cantante più navigata, ha aiutato Elodie a muovere i propri primi passi.

A un certo punto, però, l’inaspettata rottura. Intervistata da Peter Gomez, Elodie ha voluto parlare proprio della fine del loro rapporto, dando finalmente una spiegazione. “Sicuramente l’ho delusa” ha ammesso, senza filtri. “Sai quando qualcuno fa tanto per te e poi dici ‘io voglio fare un’altra cosa’, perché io semplicemente volevo lavorare da sola” ha detto Elodie, riferendosi quindi a un momento clou della propria carriera:

“Ci vogliamo molto bene sicuramente, io probabilmente sono stata un po’ ingenua nel modo di approcciarmi, forse” ha ammesso Elodie, con una nota di amarezza.

The post Emma Marrone, “Sono stata ingenua”: la verità mai detta sulla loro rottura [VIDEO] appeared first on Ck12 Giornale.