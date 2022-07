“contatti-avviati”:-mediaset-pronta-a-tutto,-vuole-‘rubarlo’-alla-concorrenza

Colpo gobbo di Mediaset: l’emittente approfitta della crisi e soffia il pezzo grosso ai vertici RAI, lo smacco è cocente.

Le principali emittenti si muovono su scenari sempre più complessi e scivolosi. Oltre alle guerra intestine tra i giganti Mediaset e RAI, si inserisce anche la concorrenza delle piattaforme a pagamento, come ad esempio Now, Netflix e Amazon Prime.

Gli spettatori sono diventati fruitori sempre più impazienti di ottenere contenuti ad-hoc, e boicottano senza ripensamenti i colossi di intrattenimento che hanno segnato la storia del Paese. Probabilmente è per queste ragioni che i vertici di RAI hanno scelto di rivedere la loro sezione informativa, inserendo al timone del TG1 la granitica Monica Maggioni. La rodata ex direttrice di RAI News 24 e Televideo ha scalato le gerarchie nell’azienda sino ad approdare al TG della rete ammiraglia. La rivoluzione da lei compiuta circa la revisione dei ruoli attivi nel TG1 ha provocato scompensi impensabili.

Giorgino abbandona il TG1, ripicca bruciante diretta a Monica Maggioni

Lo storico giornalista e anchorman pugliese Francesco Giorgino ha rappresentato per 30 anni il volto di fiducia dell’informazione di RAI 1, conquistando la fascia serale nel 2010. Dopo 12 anni di onorata militanza nell’ambito ruolo serale, poche settimane fa Giorgino ha annunciato con un commosso ma asciutto comunicato il suo addio agli spettatori. È in seguito emerso che Monica Maggioni l’avrebbe destituito dalla posizione, concedendogli in alternativa la conduzione a giorni sfasati dell’edizione mattutina del format.

Nonostante l’emittente abbia emanato un comunicato dai toni diplomatici e distensivi, il destino di Giorgino potrebbe esulare completamente dal panorama RAI. Il comitato di redazione del TG1 aveva infatti annunciato: “Care colleghe e cari colleghi, la direttrice Maggioni ci ha comunicato che dal 14 luglio il vicedirettore Francesco Giorgino andrà alla Direzione editoriale per l’offerta informativa. Al collega, che lascia la nostra testata dopo circa 30 anni, gli auguri sinceri di buon lavoro da tutta la redazione e in bocca al lupo per questa nuova esperienza professionale.”.

La notizia suona come un demansionamento spacciato per esigenze di rinnovamento della rete ammiraglia. Il giornalista Giuseppe Candela, riportando a sua volta un’indiscrezione di “Libero”, ha lanciato nelle ultime ore un rumor bomba. Giorgino starebbe infatti per approdare in Mediaset:

Giorgino verso Mediaset, dopo trent’anni al Tg1 starebbe preparando lo sbarco a Cologno Monzese. Contatti avviati. Lo scrive il quotidiano Libero. — Giuseppe Candela (@GiusCandela) July 18, 2022

Attenderemo che la notizia assuma tono ufficiale, e cercheremo di scoprire quale ruolo rivestirà il giornalista nelle reti del Biscione…

