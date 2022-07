Amici 22 | Maria la rivuole a tutti i costi: rivoluzione tra i docenti

Ritorno in gran stile ad Amici 22: torna in sella la rimpianta docente dopo le esperienze con la concorrenza.

Le principali emittenti stanno approfittando della torrida pausa estiva per ricalibrare i loro palinsesti e inserire migliorie e innovazioni ai programmi di punta. Mentre molti volti sembrano riconfermati per la stagione a venire, alcuni sembrano cedere il posto a celebri ex colleghi.

È il caso di Anna Pettinelli, che nelle scorse settimane avrebbe annunciato il suo addio al talent di Canale 5 “Amici”. Lo show riprenderà il prossimo autunno nel suo ventiduesimo appuntamento col pubblico e, secondo le ultime indiscrezioni, a sostituire la coach di canto sarebbe una figura molto amata dagli spettatori. Scopriamo di chi si tratta.

Arisa occupa il posto di Anna Pettinelli? Ecco cosa sappiamo

La cantante Arisa, emersa nel Sanremo Giovani del 2008, ha conquistato il primo posto nel podio con il brano swing “Sincerità”. Da allora, la sua carriera è decollata come uno shuttle, portandola a raccogliere innumerevoli riscontri di vendite e tormentoni in radio con le hit “La notte” e “Malamorenò”.

In seguito la performer ha scelto di approdare al mondo della TV al fianco di Victoria Cabello nel dissacrante talk-show “Victor Victoria”, per poi approcciare all’universo dei talent. Arisa ha infatti maturato esperienza come giudice a “X-Factor” nelle edizioni del 2011, 2012 e 2016, affinando la familiarità con il mezzo televisivo. Nel 2018 la rodata conduttrice e produttrice Maria De Filippi ha una felice intuizione per il suo show, e affida proprio alla cantante il compito di coach vocale all’interno del suo talent targato Mediaset. Il “sì” di Arisa è stato felicemente accolto dal pubblico, e si è prolungato dal 2018 al 2021, salutando nel frattempo l’avvicendamento di Anna Pettinelli. Le due hanno infatti collaborato gomito a gomito sino al salto in RAI e SKY di Arisa con “Il cantante mascherato”, “Ballando con le Stelle” e “Name that tune”.

Secondo “TvBlog” le trattative sarebbero a buon punto, e rimane solo da chiarire se Arisa occuperà il posto di Anna Pettinelli, oppure quello di Lorella Cuccarini. Secondo i rumors, la showgirl, sebbene riconfermata, avrebbe richiesto di tornare a monitorare la categoria del ballo. Nel frattempo, ecco le prime, eloquenti, reazioni degli utenti del web:

Non resta che attendere ulteriori notizie circa la composizione dello staff tecnico del talent: sono in arrivo altre rivoluzioni interne? Staremo a vedere…

The post Amici 22 | Maria la rivuole a tutti i costi: rivoluzione tra i docenti appeared first on Ck12 Giornale.