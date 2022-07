“2 euro per il condizionatore”. Scontrino choc dal parrucchiere, ma la verità è un’altra 

Lo scontrino di un parrucchiere è diventato virale sui social perché tra le voci compariva anche il “condizionatore” al prezzo di 2 euro. Un caso che ha subito scatenato la polemica. In molti infatti hanno subito pensato che si trattasse di un rincaro dovuto all’aumento dei prezzi delle bollette della luce, che l’esercizio commerciale aveva deciso di addebitare ai propri clienti. La realtà però è un’altra.

All’origine del caos ci sarebbe stato un grosso fraintendimento. A chiarire l’accaduto sono stati alcuni esperti del settore. Uno di loro su Twitter ha spiegato: “Il condizionatore è un prodotto per capelli che va messo dopo tinte e colpi di sole. È una sorta di crema riparatrice”. Il termine infatti deriverebbe dall’inglese “conditioner”, che significa “balsamo”. Ecco perché in questo caso l’aria condizionata e il caro bollette non c’entrerebbero proprio nulla.

Prima di questo importante chiarimento, però, in molti hanno criticato l’esercizio commerciale che ha rilasciato lo scontrino. Qualcuno per esempio ha scritto: “Beh sei stata fortunata perché non ti hanno fatto pagare l’aria che intanto hai respirato”. Un altro invece: “Il phon è incluso oppure devo portarlo da casa?”. Qualcuno ha persino ironizzato sul tariffario piuttosto conveniente dell’esercizio commerciale stesso: “A trovarlo uno che per soli 46 euro ti fa tutto questo”.