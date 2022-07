Test geometrico | Trova tutti i quadrati: se ci metti 5 secondi sei un genio

Non avrai nessun limite di tempo ma dovrai cronometrarti ugualmente per risultare il migliore nella risoluzione del test geometrico.

Mangi pane e geometria a colazione? Allora sei pronto per cimentarti in questo test geometrico, ecco per te un esempio per metterti alla prova. Con questo giochetto potrai dimostrare che sei davvero il migliore, ma occhio al tempo perché dovrai cronometrarti.

Le persone amano trascorrere il proprio tempo libero divertendosi nella risoluzione degli indovinelli. È arrivato il momento anche per te di provarci! Quando il nostro cervello è davanti al tentativo di risoluzione di un indovinello può ricorrere a scorciatoie o escamotage mentali. La nostra mente è una vera palestra da allenare anche quotidianamente. Gli indovinelli e i test di logica sono un passatempo poco impegnativo, ma possono diventare veri rompicapo.

Questo è un test geometrico nel quale non avrai la difficoltà del limite di tempo, ma dovrai cronometrarti per testare le tue doti. Sei pronto? Possiamo iniziare. Metti il cronometro nel tuo cellulare e fallo partire iniziando ad osservare la figura in alto. La domanda è molto semplice: quanti quadrati vedi? Comincia subito e fai partire il tempo.

La soluzione del test geometrico

Qui sopra potrai sbirciare la soluzione: i quadrati erano 11. Probabilmente hai trovato la risposta giusta dopo qualche tentativo, ma quanto tempo hai impiegato?

Vediamo il tuo livello. Se per risolvere il test geometrico ci hai messo:

dai 15 ai 10 secondi: LIVELLO BASE – Forse la geometria non è poi così tanto il tuo forte

– Forse la geometria non è poi così tanto il tuo forte dai 10 ai 5 secondi: LIVELLO MEDIO – Sei in gamba e potresti diventare anche più veloce

– Sei in gamba e potresti diventare anche più veloce 5 o meno di 5 secondi: LIVELLO GENIO – Sei geniale, hai una mente brillante e puoi sfidare chiunque

Ora che sai il tuo livello, potrai cimentarti in altri test per migliorare le tue prestazioni. Come in una vera palestra, allenamento dopo allenamento il nostro cervello diventa duttile e si scatenano curiosità e voglia di migliorare le proprie prestazioni.

Potrai scegliere quale test è migliore per te: tra geometria, logica, test figurali e quiz a tempo. Non smettere mai di metterti alla prova!

The post Test geometrico | Trova tutti i quadrati: se ci metti 5 secondi sei un genio appeared first on Ck12 Giornale.