sonia-bruganelli-sotto-scacco:-“ma-lo-fate-apposta?”,-la-trappola-di-mediaset

Sonia Bruganelli ha appena firmato il rinnovo per il GF Vip, ma pare che potrebbe pentirsene. Vediamo insieme che cosa sta accadendo.

Sonia Bruganelli sta per cambiare idea? Vediamo insieme che cosa è successo nelle ultime ore e perché alcuni fan la sostengono che è l’opinionista non sia poi tanto contenta di aver firmato il contratto.

Sonia Bruganelli è stata opinionista insieme ad Adriana Volpe nella edizione precedente del Grande Fratello Vip, sempre condotta da Alfonso Signorini. La squadra di quest’anno ha deciso di includerla nuovamente nel cast, sempre nel ruolo di opinionista ma a fianco ad Orietta Berti.

Da parte del pubblico c’è molta curiosità, ma anche qualche preoccupazione per questa coppia di opinioniste, dunque staremo a vedere come se la caveranno. Quello che succede in studio è molto importante: i commenti delle opinioniste spesso sono determinanti per coinvolgere il pubblico. Non solo, spesso chi é su quella poltrona viene chiamato per prendere decisioni sulle immunità, perciò il ruolo di opinioniste non é da sottovalutare ai fini del gioco stesso.

Alfonso Signorini ha promesso grandi novità, sicuramente la Bruganelli non è una di queste, ma nelle ultime ore dai social pare che Sonia abbia ironizzato un po’ troppo su una questione scottante. Vediamo insieme di che cosa si tratta.

Sonia Bruganelli: sta per cambiare idea?

L’edizione dell’anno scorso del Grande Fratello Vip è stata la più lunga in assoluto con una permanenza in casa lunga 5 mesi. Il percorso del reality è stato come sempre diviso in due tempi a cavallo del periodo natalizio, facendo scegliere ai concorrenti (firmando un secondo contratto) se accettare o meno il prolungamento.

Il pubblico si è sempre chiesto se ciò valesse anche per le opinioniste, cioè se potessero in realtà scegliere anche loro, se abbandonare il programma ed essere sostituite oppure proseguire. Nelle ultime ore si rumoreggia che quella del GF Vip 7 sarà un’edizione ancora più lunga, che potrebbe terminare addirittura a marzo.

Dai ma che lo fate apposta?????!!!!! https://t.co/Jfocos35Ob — sonia bruganelli (@SBruganelli) July 16, 2022

Ti hanno teso una trappola 😂😂😂❤️❤️❤️ — Sari Monaco (@MonacoSari) July 16, 2022

A nessuno è sfuggito il commento di Sonia: “Ma lo fate apposta?”. Gli utenti si sono subito precipitati a ipotizzare che forse la moglie di Bonolis non sarebbe così contenta di trascorrere così tanti mesi dentro lo studio di Alfonso Signorini e che quindi potrebbe addirittura mollare il colpo prima della fine del reality.

Si tratta però di un’ipotesi alquanto assurda e senz’altro Sonia stava semplicemente commentando con sarcasmo. Anche perché se ce l’ha fatta a resistere 5 mesi accanto ad Adriana Volpe beccandosi continuamente, con Orietta Berti sarà una passeggiata di salute.

The post Sonia Bruganelli sotto scacco: “Ma lo fate apposta?”, la trappola di Mediaset appeared first on Ck12 Giornale.