“Pioggia tutto il mese”. Meteo, ecco la verità su cosa accadrà tra pochi giorni

Il caldo record sta per prendersi una breve pausa? O davvero durerà per altri due mesi come molti esperti sostengono? Come riporta il sito meteo.it “le previsioni a lungo termine, sebbene siano più attendibili che in passato, restano tuttavia alquanto fallaci: ad ogni modo indicano un prosieguo della stagione tale e quale come l’incipit, ovvero bollente, con temperature decisamente oltre le medie dopo la breve pausa di queste ore”.

Ma attenzione, avvertono gli esperti, “alcuni indizi ci fanno pensare che qualcosa potrebbe andare storto: cambiamento climatico non significa solo più caldo o più siccità, bensì soprattutto estremizzazione“. Questo significa che “a periodi più caldi e secchi potrebbero alternarsi fasi più piovose e fredde anche in modo eccezionale con grandinate giganti“.

Se infatti si guarda agli annali meteorologici passati, “troviamo che in realtà spesso a mesi di giugno, di luglio scoppiettanti, sono seguiti dei mesi di agosto piuttosto burrascosi”. Addirittura “con le prime stufette accese, e durante i quali cui si faceva più fatica a trovare il sole tra le nuvole. Ma come diciamo sempre, ce la farà dunque anche l’estate 2022, tra le luci e le tante ombre, a lasciarci un qualche ricordo, fosse solo di una vacanza?”.