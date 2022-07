Oroscopo Barbanera di lunedì 18 luglio: domani speciale, ecco per chi scritto su Oroscopo Più da Simone Volpe.

Oroscopo Barbanera di lunedì 18 luglio: domani speciale, ecco per chi. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Nel vostro giorno libero ritagliatevi uno spazio tutto per voi. Avete bisogno di riflettere su alcune scelte da compiere senza farvi prendere dalla fretta.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Il sestile lunare con Urano vi farà brillare in mezzo alla vostra compagnia. Tenete alto il morale con la battuta pronta e lo spirito elevato.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Il mobile in kit che avete acquistato si rivela una bella sfida da affrontare in questa giornata. Alla fine vi attirerete anche più di un elogio.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Sfruttate il senso artistico regalatovi da Mercurio in trigono con Nettuno, per coinvolgere grandi e piccini in un’attività creativa divertente.

Le stelle di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Nemmeno le congratulazioni di amici e colleghi possono rendervi più felici del fatto che gran parte di ciò che avete realizzato dipende solo da voi.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Alcune pietanze del pranzo avevano pur qualche piccolo difetto, ma avendo fatto tutto con le vostre mani, vi meritate un bel complimento.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Qualcuno si sente legittimato a svegliarvi presto nonostante sia domenica? D’altronde una promessa è una promessa, e non potete tirarvi indietro.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – La settimana finisce in bellezza, grazie al trigono lunare. Non dovrete preoccuparvi di altro che di divertirvi con le persone a cui tenete di più.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Se ieri sera avete fatto le ore piccole, non pretendete oggi di alzarvi all’alba. Dovete riposare per ricaricarvi e non abusare del caffè.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – La tolleranza vi permette di accettare anche un’opinione contraria alla vostra, senza dover cambiare idea. Il partner ve ne sarà grato.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Prevenire è sempre meglio che curare, ma a volte dovreste anche accettare pacificamente di non riuscire a controllare tutto come vorreste.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – La Luna in buoni rapporti con Urano vi spinge a mettervi scarpe da jogging e completo sportivo per una bella corsa nel parco cittadino.

