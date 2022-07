Milly Carlucci smascherata | “È uno stalker”: incubo a Ballando con le Stelle

Una voce interna a Ballando con le Stelle ha rivelato ciò che succede dietro le quinte. Milly Carlucci al centro della questione: ecco la verità

La regina della pista di ballo di Rai1 è pronta a una nuova edizione. Ballando con le Stelle è uno dei programmi più longevi della Rai e, di anno in anno, riesce a rinnovarsi e a stare a passo con i tempi che cambiano. Pur mantenendo la sua anima, che è ciò a cui il pubblico è affezionato, lo show di Milly Carlucci invita annualmente le persone più interessanti del periodo, in modo da renderlo sempre più interessante.

Nelle ultime ore, un noto volto di Ballando con le Stelle si è lasciato andare e ha raccontato alcuni retroscena del programma. Uno si configura come un vero e proprio incubo, per i concorrenti: riguarda la conduttrice, Milly Carlucci.

Milly Carlucci sotto accusa: parla Carolyn Smith

La temutissima giudice di ballo, da sempre la componente della giuria che incute più timore ai concorrenti, si è lasciata andare a una lunga intervista per il settimanale Nuovo. Carolyn Smith, infatti, è una ballerina e coreografa britannica, nota per la sua severità e la sua estrema passione per la danza. Come giudice, fa parte della giuria di Ballando con le Stelle sin dal 2007, dove si è fatta conoscere anche per la sua sensibilità.

Durante l’intervista, Carolyn Smith ha preso una dura posizione contro la televisione cosiddetta “trash”. “Da noi partecipano solo star vecchio stile” ha detto, riferendosi quindi a un certo tipo di trasmissioni, che lei poco condivide. Nella prossima edizione, infatti, ci saranno personaggi piuttosto peperini, come Sandra Milo, Nancy Brilli e Iva Zanicchi. Su quest’ultima, poi, ha rivelato: “Magari la vedremo volteggiare in aria! Milly chiede l’impossibile ai concorrenti”.

A proposito della conduttrice Milly Carlucci, poi, Carolyn Smith non si è di certo trattenuta. La padrona di casa, infatti, è nota per la sua professionalità e la sua testardaggine. “È la disperazione dei vip” ha dichiarato la giurata. “Se vuole che un artista partecipi a Ballando con le stelle, diventa quasi una stalker nei suoi confronti“. Ecco quindi la tecnica della conduttrice, per accaparrarsi i nomi migliori. La sua fama, però, la precede e forse è anche per la storicità della trasmissione che molti le dicono sì, anche i nomi più insospettabili. Imparare a ballare e a muoversi con eleganza, d’altronde, è per tanti un sogno nel cassetto.

