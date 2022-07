Draghi? Non proprio: il sondaggio che svela il nome del prossimo premier, chi è in testa

Palazzo Chigi pronto per Giorgia Meloni. Un sondaggio realizzato da Termometro Politico nel bel mezzo di una crisi di governo, tra il 12 e il 14 luglio, ribalta il quadro politico. Sì, perché alla domanda: “Chi vorrebbe come presidente del Consiglio nel 2023 dopo le prossime elezioni?”, il 24,1 per cento fa il nome della leader di Fratelli d’Italia. Segue poi, con il 22,5, Mario Draghi, Giuseppe Conte (14,7), Matteo Salvini (9,3) ed Enrico Letta con l’8 per cento. Il restante 17,8 conferma che il premier che vorrebbero non è nessuno di questi.

Ma quello sul prossimo inquilino di Palazzo Chigi non è l’unico dato che emerge dalla rilevazione. I numeri sono dalla parte del Partito democratico quando si parla di Ius scholae e legalizzazione della cannabis. Sulla prima i sì sono il 51,5 per cento. Tra questi il 20,3 preferirebbe lo ius soli, il 22,2 considera lo ius scholae una soluzione equilibrata e infine il 9 per cento pur dicendosi a favore, ritiene si tratti di un provvedimento ancora troppo divisivo. Dall’altra parte i contrari sono il 46,6 per cento. Tra di loro un 24,7 chiede addirittura pene più severe.

Infine le intenzioni di voto che rispecchiano in toto, o quasi, i leader più amati. Ancora una volta Fratelli d’Italia si piazzano al primo posto raggiungendo il 23 per cento. Segue poi il Pd al 22,3 per cento. La Lega invece è ancora in calo e ottiene il 16 per cento. Seguono poi al 12,4 il Movimento 5 Stelle e al 7,9 Forza Italia.