Amadeus, che combini? | Spoiler incredibile su Sanremo: lei ci sarà

Il conduttore del Festival di Sanremo ha perso il controllo di un piccolo dettaglio e il pasticcio è servito. Amadeus, che scivolone

Con lui, il Festival di Sanremo è riuscito a tornare allo splendore che mancava da un po’ di tempo. Le edizioni condotte e dirette da Amadeus, dal 2020 in poi, si sono caratterizzate infatti per ottimi ascolti ma, soprattutto, per un dato ben preciso: hanno di nuovo coinvolto i giovani. Non a caso, infatti, a trionfare sono spesso stati artisti molto apprezzati dai ragazzi, come Blanco e Mamhood o i Maneskin.

Sanremo 2023, per quanto manchi ancora molto tempo, si prospetta già essere un grande evento. Sebbene Amadeus abbia già sganciato qualche rivelazione, come la presenza di Chiara Ferragni, oggi molto di ciò che sarà è ancora avvolto nel mistero. Un piccolo dettaglio, però, gli è sfuggito: ecco lo spoiler indesiderato e incontrollato, questa volta sembra davvero fatta.

Amadeus, il gesto del figlio non lascia dubbi

L’edizione del 2023 si prospetta essere una delle più grandiose. Mai come quest’anno, infatti, si è iniziato a parlare di Festival così presto: già a giugno, Amadeus ha annunciato che Chiara Ferragni avrebbe co-condotto la prima e l’ultima puntata. A luglio, poi, un altro annuncio: sul palco con il conduttore ci sarà anche Gianni Morandi, storica presenza del Festival di Sanremo.

Se per i co-conduttori si sa già qualcosa, quindi, per gli ospiti invece tutto sembra tacere. Qualche settimana fa è uscita una anticipazione, che descriveva un Amadeus desideroso di avere sul palco qualche cantante internazionale. I nomi che circolavano erano principalmente due: Lady Gaga e Britney Spears. Fin dal primo momento, i fan delle due artiste sono andati letteralmente in visibilio: averle all’Ariston porterebbe al Festival un pregio e una visibilità uniche.

Fino a poche ore fa, però, non si sapeva ancora niente in merito agli sviluppi di questa vicenda. A togliere qualche dubbio, forse inconsapevolmente, è il figlio di Amadeus. Josè, infatti, ha fatto sul proprio profilo Instagram il gioco delle canzoni: i suoi follower gli proponevano un titolo e lui gli assegnava un voto da zero a dieci. Un fan gli ha proposto proprio una canzone di Britney Spears e lui non si è trattenuto:

Il figlio di Amadeus sta dando i voti ad alcuni canzoni.

Ha dato 10/10 a “Ops… I did it again”. Possiamo dare per certa Britney Spears a #Sanremo2023 😂 pic.twitter.com/aCncIW9gmO — Cinguetterai  (@Cinguetterai) July 16, 2022

Immediatamente, quindi, questa IG story è stata vista proprio come un mezzo spoiler di ciò che accadrà a Sanremo 2023. Amadeus approfitterà di questo scivolone e lo annuncerà o, invece, si tratta solo di un abbaglio? Non resta che attendere e, se fan di Britney, sperare.

