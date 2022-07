“poche-cose-positive”:-tomaso-trussardi,-nuove-rivelazioni-sulla-rottura

A distanza di mesi arrivano nuove rivelazioni sulla rottura tra Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker: a parlare è una persona che conosce molto bene la loro storia.

La rottura tra Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker ha riempito le pagine dei rotocalchi per mesi. Quella che sembrava una coppia indistruttibile, ammirata e invidiata da tutti, si è sgretolata con grande sorpresa degli addetti ai lavori e dei fan.

Le voci circolate inizialmente su una presunta incrinatura del rapporto si sono trasformate in un comunicato Ansa congiunto, in cui sia Tomaso che Michelle hanno parlato della separazione senza nascondersi. Oggi i due sembrano aver superato il trauma. Soprattutto la Hunziker, che da un po’ di tempo si mostra felice in compagnia del chirurgo Giovanni Angiolini.

Ora, a distanza di mesi, arrivano nuove rivelazioni sulla coppia. A rompere il silenzio è Maria Luisa Trussardi, mamma di Tomaso, che a Il Corriere della Sera ha rilasciato una lunga intervista nella quale, ovviamente, affronta anche ciò che è accaduto tra il figlio e la Hunziker.

Tomaso Trussardi, parla sua madre: “Non l’avevo prevista”

Nell’intervista, Maria Luisa Trussardi ha voluto dire la sua sulla storia d’amore tra suo figlio Tomaso e la showgirl Michelle Hunziker. Storia che ha avuto un epilogo sorprendente e imprevedibile, come dimostrano le parole della signora Trussardi

“Mi è spiaciuto, non l’avevo prevista, ma non potevo escludere che accadesse”, confessa la mamma di Tomaso. Che poi riavvolge il nastro dei ricordi per tornare al primo incontro tra Tomaso e Michelle “E’ stato tenero: si capiva che non aveva avuto tante cose positive dalla vita”, rivela la Trussardi parlando di Michelle.

Di lei, la mamma di Tomaso ha un ricordo positivo: “Di semplicità: prendeva il caffè e sistemava la tazzina sul lavandino. Dopo sei mesi che la conosceva Tomaso mi disse: mamma, la sposo, è una brava persona“.

Nell’intervista Maria Luisa Trussardi ha affrontato anche la post separazione: “Li ha presentati Feltri, gli ho chiesto cosa pensasse dell’addio, mi ha risposto: che vuoi farci, dopo 10 anni ormai si separano tutti”. Fortunatamente tra Tomaso e Michelle i rapporti sono buoni: tra loro c’è un legame indissolubile perché entrambi condividono l’amore per per loro due figlie.

