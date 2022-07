Oroscopo Paolo Fox del 17 luglio: tanto amore questa domenica scritto su Oroscopo Più da Redazione.

Oroscopo Paolo Fox del 17 luglio: tanto amore questa domenica. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Oggi, Ariete, sentirai qualcuno che non vedi tutti i giorni e che chiederà il tuo aiuto per trovare un lavoro. Fai quello che puoi o almeno consiglialo. Nell’ambiente familiare, gli animi saranno più accesi del solito. Potrebbe essere una questione economica. Cerca di mantenere la calma, Ariete, perché questi problemi spinosi mettono tutti di cattivo umore ogni giorno. Dove le stelle ti sorridono oggi è nel campo sentimentale. Se stai aspettando che un essere speciale entri nella tua vita, cerca supporto nel tuo gruppo di amici. Attraverso di loro avrai l’opportunità di incontrare oggi qualcuno che susciterà il tuo interesse.E se hai una relazione da tempo, il tuo ragazzo sta aspettando il momento giusto per farti quella proposta che stavi aspettando.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Se oggi sei un po’ in disaccordo con il tuo partner Toro, ricorda che mostrare freddezza per cose su cui non sei d’accordo quotidianamente o che ti hanno infastidito non è mai una buona idea. Non scegliere l’opzione di essere distante con la persona accanto a te. È sempre meglio parlare onestamente di ciò che non funziona e cercare di risolverlo il più rapidamente possibile. Se sei uno di quelli che, pur essendo sabato, deve lavorare, ti aspetta anche una giornata impegnativa. Forse alcuni dei tuoi colleghi credono che tu richieda troppo da loro ogni giorno. Ma se sei tu quello che sente di essere troppo sotto pressione, Toro, devi trovare un nuovo lavoro il prima possibile dove sei più libero.e puoi prendere le tue iniziative. Oggi pensa seriamente a questa idea per metterla in pratica il prima possibile. La tua vita migliorerà notevolmente.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Tanta tranquillità e serenità ti si addice adesso, Gemelli. Decisioni affrettate o seguire il primo impulso ogni giorno non funzioneranno per te. Non è un buon momento per cambiamenti improvvisi. Devi mantenere le cose come sono per un po’. Oggi non cedete alla tentazione di un acquisto importante perché quello che volete acquistare è in vendita. Aspetta, avrai migliori opportunità. Sul posto di lavoro ti senti sotto pressione e stai pensando di prendere una svolta radicale. Non ti si addice. È meglio che oggi inizi a mentalizzare te stesso per affrontare un compito importante lunedì. Quotidianamente hai lottato per ottenere ciò che hai ora, Gemelli. Non buttare tutto dalla finestra. Goditi il ​​fine settimana rilassato, presta più attenzione al tuo partner e dai valore alle cose semplici della vita. Tutto questo ti aiuterà a recuperare il tuo spirito.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Oggi, Cancro, devi dimostrare di avere una personalità potente che forse non si riflette nel tuo atteggiamento quotidiano. Se vengono da te con una storia sulla persona che ami, mettila in quarantena prima di urlare in paradiso o prendere una decisione sbagliata. Corri il rischio di sopportare il peso di qualche pettegolezzo infondato. Prima di agire, assicurati di ciò che sta realmente accadendo. Forse quello che devi mettere al suo posto è un pettegolezzo. E se sei un Cancro dal cuore libero, oggi qualcuno molto interessato a conoscerti di più ogni giorno potrebbe attraversarti la vita. In campo economico un amico può chiederti un prestito. In questo momento devi preservare i tuoi risparmi, ma se decidi di aiutarlo, assicurati di riavere i soldi indietro.Dagli una data di ritorno.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Oggi ti viene presentato un giorno un po’ particolare, Leo. Potresti ricevere una proposta insolita da qualcuno che conosci a malapena. Per quanto possa sembrare positivo, assicurati che non sia una bufala. Metti in quarantena ogni giorno tutto ciò che ti sembra fuori dall’ordinario perché rischi di essere somministrato con il formaggio. Applicalo soprattutto nel mercato immobiliare, sia che tu stia cercando di vendere o desideri acquistare un appartamento. Questo non è un buon momento per chiudere questi accordi. In campo sentimentale, Leone, incontri quotidianamente molte persone ma nessuna sembra soddisfare le tue aspettative. Non essere così esigente e dai loro del tempo per conoscerli meglio.Qualcuno che nemmeno sospetti può farti una bella sorpresa. Oggi accetta la proposta di un tuo amico di uscire.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Se oggi, Vergine, ti senti esausta per lo sforzo fatto ogni giorno durante la settimana, concediti il ​​permesso di non fare assolutamente nulla che comporti un compito obbligatorio. Fai quello che vuoi, dormi anche fino a tardi. Ma non dimenticare che poi uscire all’aria aperta, in campagna o al mare, è ciò che ti aiuterà di più a recuperare le energie. Fallo in buona compagnia, il tuo partner o la tua anima amica. Non pensate nemmeno ad accettare la proposta di questa persona negativa che sta sempre dietro ad uscire insieme perché vi contagerà con il suo pessimismo. In ambito sentimentale, se si è in una relazione, oggi le difficoltà possono nascere da un disaccordo su alcune questioni economiche. Se vuoi sentirti totalmente libero, Vergine, ricordalo a te stesso ogni giornoÈ sempre meglio che ognuno paghi il suo.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Coraggio, Bilancia, perché oggi è un giorno particolarmente propizio all’amore e al trascorrere momenti indimenticabili con questa persona che ogni giorno illumina la tua vita. Una gita fuori porta, un pranzo in riva al mare o una cena in un luogo romantico possono dare il tocco finale a questa settimana. Oggi dai la priorità alla tua relazione sentimentale sopra ogni altra cosa. È un buon giorno per fare progetti futuri o stabilire impegni. Tutto ti sorride ora ogni giorno e per mantenerlo così, la prima cosa che devi fare, Bilancia, è prenderti la massima cura del tuo fisico. Hai bisogno di più esercizio quotidiano e migliora anche l’argomento della tua dieta. Non solo per l’estetica, ma anche per la salute. Inizia oggi a cambiare il chip e in pochi giorni ti sentirai pieno.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Oggi, Scorpione, il caso può mettere sulla tua strada una persona che ti sosterrà a morte su un problema che hai in mente ogni giorno. Forse è qualcuno che non conosci ancora. Avvia la “parabolica” e segui i dettami del tuo intuito, che ti guiderà sulla via sicura. Hai ragione quando pensi che la tua idea possa significare un buon affare, l’unica cosa che devi fare ora è pensare alla vera opzione per realizzarla. Se sei sentimentalmente libero in questo momento, non avere fretta di trovare un nuovo amore. Approfitta di questa libertà per rafforzare quotidianamente altri aspetti della tua vita, Scorpione. L’economico può essere uno di questi. Le stelle ti proteggono oggi in questo compito.Non sprecare il fine settimana, esci e relazionati al meglio.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Non amareggiarti durante il fine settimana, Sagittario, pensando alla decisione che hai preso riguardo al tuo futuro lavoro. Non è qualcosa di irreversibile, puoi comunque tornare indietro, anche se questo non è esattamente il più consigliato. Non mangiare il barattolo così tanto ogni giorno e inizia a pensare alle possibilità che potrebbero aprirti in futuro. Meno passato e più presente. Forse è la questione economica a farti dubitare, ma ricorda che i soldi di solito non sono la cosa più importante nella vita. Oggi, Sagittario, concentrati sull’amore. Se vuoi preservare quella relazione in erba, dovrai prestare molta attenzione ad essa ogni giorno. Se sei uno dei Sagittario che vuole avanzare nella tua relazione, dillo chiaramente alla persona accanto a te. Soprattutto, ignora completamente pettegolezzi e pettegolezzi.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – La vacanza di oggi, Capricorno, può portare a una discussione con la persona accanto a te. Forse hai notato quotidianamente che la tua relazione è diventata una routine, ma il lavoro e altri obblighi ti hanno fatto non darle l’importanza che ha. Oggi, tuttavia, avrai più ore da condividere ed è facile che sorgano quegli attriti che hai trascurato. Il miglior antidoto per evitare che ciò accada è organizzare un piano divertente. Divertirsi insieme ti farà risparmiare un sacco di problemi. E questo non vale solo per oggi, fai sfoggio di fantasia e cerca quotidianamente incentivi, Capricorno. Non lasciare che la monotonia abbia il suo pedaggio su una relazione che altrimenti ti compensa.Cedere di tanto in tanto non è segno di debolezza, ma di amore.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Stai iniziando una fase di cambiamenti in tutte le aree che saranno trascendentali per la tua vita ogni giorno, Acquario. Alcuni cicli sono chiusi e questo può implicare anche qualche rottura o straniamento, ma senza dubbio sarà per migliorare e progredire. Momenti fantastici ti aspettano in futuro e devi entrare in questo periodo nel miglior spirito possibile per trarne il massimo. Se la tua relazione sentimentale sta attraversando una crisi in questo momento, chiediti oggi se sei con la persona giusta o se sarebbe meglio concedergli del tempo. L’amore deve portare felicità e benessere ogni giorno, Acquario. Fai un bilancio oggi del tempo in cui sei stato insieme e in base al risultato, prendi una decisione. Anche nell’ambiente familiare bisogna mettere ordine.Non cedere a ogni richiesta solo perché ti senti obbligato.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Oggi è il tuo giorno fortunato, Pesci. Hai lavorato quotidianamente per raggiungere i tuoi obiettivi e ora l’Universo te lo compensa. Andrà tutto anche meglio di quanto ti aspetti, anche l’amore, dove sembra che tu abbia attraversato momenti di cambiamento e incertezza, magari di dubbi sul tuo partner e sulle possibilità di una soddisfacente convivenza. Oggi tutto questo verrà cancellato in un colpo solo e scoprirai il lato migliore del tuo ragazzo, quell’aspetto che non avevi notato quotidianamente e che ripaga tutto. Nella sfera familiare, i Pesci possono darti buone notizie che potrebbero non riguardarti direttamente ma che illumineranno la tua giornata. Non perdere questo momento di fortuna che il destino ti offre.Divertiti al massimo e acquista la lotteria!

