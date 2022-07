Oroscopo Barbanera di domenica 17 luglio: le stelle di domani scritto su Oroscopo Più da Simone Volpe.

Oroscopo Barbanera di domenica 17 luglio: le stelle di domani. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Il conto in pizzeria è più salato del previsto. Volevate offrire voi la cena a tutti, ma forse sarebbe meglio, per questa volta, dividere.

Toro (21 aprile-20 maggio) – La Luna in sestile con Marte vi fa essere padroni e sicuri di voi stessi e delle vostre capacità, forse anche troppo, e qualcuno ve lo fa notare.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Approfittate di un bel dono da parte della perfetta armonia lunare con Venere. Se dovete far pace con il partner, la mattina è assai propizia.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Ottime letture da iniziare, spinti dal Sole congiunto a Mercurio. Prendete spunto per migliorare un settore che vi interessa particolarmente.

Le stelle di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Non fate pesare a un amico l’aiuto che gli avete già promesso. Ormai il gioco è fatto, e vi siete preclusi i divertimenti del sabato sera.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Rifiutate l’invito della vostra combriccola per dedicarvi al cento per cento alla vostra dolce metà. Ve ne sarà molto grata: una cenetta a tu per tu?

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Se potete, evitate il traffico nelle ore di punta. Un weekend rilassante vi potrebbe rimettere in sesto, se vi sentite stanchi o affaticati.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Seguite le intuizioni apportate dalla Luna nel medianico Pesci. Comprenderete già al primo sguardo le intenzioni dei vostri interlocutori.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – La doppiezza di qualcuno non vi fa dormire sonni tranquilli. Prendete la palla al balzo, e pretendete una spiegazione sincera e onesta.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – La Luna in Pesci vi rende finalmente più loquaci, e riuscite a esprimere sentimenti ed emozioni senza la paura di non venire compresi a fondo.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – La prudenza donata dalla congiunzione lunare con Saturno vi occorre fino a un certo punto. Poi, una volta certi, potete tranquillamente abbandonarla.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Con la Luna venuta a farvi gradita visita e il suo sestile con Marte, siete carichi di aspettative e di energia da indirizzare come meglio credete.

