ilary-blasi-e-le-corna-di-francesco-totti?-un-terremoto:-la-frase-che-spiega-tutto

Ora che la separazione è ufficiale, le parole di Ilary Blasi a Belve suonano come un avvertimento. Ospite di Francesca Fagnani, la conduttrice di Canale 5 commentò le voci che la vedevano agli sgoccioli con Francesco Totti. Prima domanda della giornalista non poteva che essere: “La vostra coppia sarebbe in grado di superare il tradimento di uno o dell’altro?”.

Immediata la replica: “No, né de uno né dell’altro”. Da qui il dubbio che dietro il divorzio dopo 17 anni di matrimonio e 20 di relazione ci siano proprio delle scappatelle. Nulla di ufficiale, però. Quelle che si rincorrono altro non sono che supposizioni. Tra queste la scoperta da parte dell’ex calciatore della Roma di “messaggi compromettenti” della Blasi con un “giovane aitante”.

Anche in questo caso il gossip si è scatenato, arrivando a ipotizzare che il presunto ragazzo fosse Antonino Spinalbese, ex di Belen Rodriguez. Dopo la nascita della loro figlia Luna Marì, si vociferò che dietro all’addio ci fosse una donna famosa appartenente al mondo dello spettacolo. Che fosse proprio la Blasi? Certo è che la crisi tra la Blasi e Totti non è recente. Lo dimostrano le indiscrezioni risalenti a febbraio, quando già si parlava di Noemi Bocchi, nuova fiamma del fu capitano giallorosso.