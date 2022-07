GF Vip | “La verità è che sono traumatizzata”: rivelazione drammatica, una scoperta agghiacciante

Sono giorni di tensione per un’ex concorrente del GF Vip. La situazione è seria: l’annuncio è arrivato proprio da lei

Il GF VIP è un contenitore di moltissime storie. Tante nascono proprio all’interno del reality stesso, come l’amore tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro da cui è nato anche un bambino. Altre, invece, vengono portate dai concorrenti dentro la casa più spiata d’Italia e lì vengono raccontate, condivise e anche metabolizzate, in certi casi.

Nelle ultime ore, un’ex protagonista del GF Vip ha dovuto raccontare una vicenda che le è successa in prima persona e che l’ha scossa profondamente. La narrazione è toccante, il ricordo dell’episodio non la lascerà per tutta la vita: ecco di chi si tratta e cos’è successo.

GF Vip, un’ex concorrente è corsa in ospedale

La triste vicenda riguarda proprio Guenda Goria, figlia di Maria Teresa Ruta ed Amedeo Goria. La giovane ragazza, che si è fatta conoscere all’interno del GF VIP per la sua dolcezza e le sue capacità artistiche, ha infatti raccontato sulle storie di Instagram di aver avuto un gravidanza extrauterina. Lei e il compagno Mirko Gancitano sono ormai mesi che stanno provando ad avere un figlio, ma questo incidente di percorso era totalmente inatteso,

Secondo quanto raccontato, Guenda avrebbe avuto dei dolori molto forti, che l’avrebbero spinta a chiamare il 118. Il fortissimo mal di pancia, infatti, l’ha fatta accasciare a terra: “In pratica ho fatto una visita ginecologica ed ho avuto una gravidanza extrauterina che si è attaccata alle tube“, ha ammesso. Purtroppo, quindi, Guenda Goria dovrà essere operata d’urgenza. Il malessere le ha causato anche un’emorragia interna, che ha come conseguenza un accumulo di sangue nell’addome: anche per questo problema, ci sarà da capire come intervenire.

Guenda Goria non ha nascosto la sua preoccupazione, soprattutto perché c’è il rischio che le tolgano una tuba. “Sono un po’ traumatizzata, vi dico la verità” ha ammesso ai suoi fan, durante il racconto della vicenda. Per di più, a causa della situazione legata ai contagi di Sars-CoV-2, in ospedale non può entrare nessuno, né sua mamma né il suo compagno, Mirko. L’ex concorrente del GF Vip ha ricevuto una valanga di commenti di supporto e sostegno, dopo la notizia. A lasciarle un commento anche la madre Maria Teresa Ruta, visibilmente preoccupata per la figlia: “Forza principessa. Io sono sempre con te”, le ha scritto.

