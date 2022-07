emma-marrone,-momenti-di-panico-al-concerto.-“sto-male…”,-cosa-spunta-sul-palco

Una cavalletta blocca un concerto. Ed Emma Marrone va in tilt. Letteralmente terrorizzata per quello che accade. Stop. La cantante salentina, nata ad Amici, non riesce ad andare avanti con il live: la cavalletta è a pochi metri da lei. Una scena che diventa virale in poco tempo. dopo aver visto l’animale a pochi centimetri da lei. L’invasione di campo avviene all’improvviso. La cavalletta è sul palco, a pochi centimetri da Emma. Che va nel panico.

“Non ridete perché panico… dove è andata? Non canto”, dice durante il concerto. “Mi sento male, non vado avanti. La portate per favore lontano? Senza ammazzarla, basta che la richiudete da qualche parte. È grande come un gatto”. Emma ha paura, è visibilmente tesa. Poi un membro della sorveglianza porta via l’animale e lei si rivolge ai suoi musicisti: “Ma l’avete vista? Sembrava un bambino. Io nella vita ho paura solo di una cosa: le cavallette”. Applauso. I fan la abbracciano in questo modo.

Tutto, però, accade lo scorso anno in occasione della tappa piemontese del tour, ma diventa virale solo adesso sui social network perché spunta un video su Tik Tok Il filmato fa, quindi, il giro della Rete. “Emma una di noi”, scrivono gli utenti. Soprattutto in questo modo riusciamo a conoscere al meglio il lato di un’artista che, come tante altre, ha una fobia: le cavallette. Scagli la prima pietra chi non ne ha una.