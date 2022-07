decisione-drastica-di-carlo-conti,-bocciato-al-provino:-esclusione-che-fa-molto-male

Spuntano i nomi dei vip che sono stati bocciati da Carlo Conti, il quale al momento sta definendo il cast di Tale e Quale Show: tra gli esclusi ce n’è uno che non deve averla presa molto bene.

Giunge notizia in queste ore di una bocciatura clamorosa operata da Carlo Conti, che sta lavorando al composizione del cast di concorrenti che darà vita alla prossima edizione di Tale e Quale Show.

La scelta del cast è un momento fondamentale per la riuscita del programma. Lo sa bene Conti, storico conduttore della Rai, che come sempre ha provinato volti più o meno affermati del mondo della televisione e dello spettacolo.

A rivelare i nomi dei concorrenti ammessi e i nomi di quelli che invece non hanno passato la selezione ci ha pensato The Pipol TV. Tra i bocciati ce n’è uno che fa scalpore, perché si tratta di un personaggio salito alla ribalta delle cronache nazionali grazie alle imprese portate a termine in un altro programma televisivo assai importante.

Carlo Conti, niente da fare: lo rimanda a casa

Ore concitate per Carlo Conti, che ancora una volta si trova alla prese con la scelta del cast chiamato a sfidarsi nel corso della prossima edizione di Tale e Quale Show. Programma ormai storico di Rai1, che mette alla prova le capacità canore e camaleontiche dei concorrenti.

La bellezza della programma sta nel fatto che Conti invita sul palco celebrità del mondo dello spettacolo e della televisione italiana. Ciò richiede una selezione non facile, che comporta anche delle esclusioni dolore. The Pipol Tv ha anticipato su Instagram chi sono i provinati rimasti fuori dal cast.

Il conduttore di Rai 1 ha escluso le sorelle Selassié, Marco Morandi, Manila Nazzaro, Patrizia Pellegrino, Antonio Zequila, Guenda Goria con Maria Teresa Ruta, Melissa Greta Marchetto e soprattutto Alex Belli.

Una decisione clamorosa che deve avergli lasciato l’amaro in bocco. Alex Belli ha dato spettacolo nel corso dell’ultima edizione del GF Vip, creando un triangolo amoroso con la sua compagna Delia Duran e l’influencer Soleil Sorge. Il fatto che abbia partecipato ai provini di Tale e Quale Show testimonia la voglia dell’ex gieffino di tornare sul piccolo schermo dalla porta principale, con un ruolo da protagonista. Ma dovrà riprovarci ancora, perché per adesso Carlo Conti non l’ha ritenuto idoneo.

The Pipol TV ha inoltre rivelato i nomi dei concorrenti che saliranno sul palco di Tale e Quale Show. Ecco l’elenco dei promossi: Alessandra Mussolini, Antonino Spadaccino, Valeria Marini, Claudio Lauretta, Andrea Dianetti, Samira Lui, Gilles Rocca, Elena Ballerini, Rosalinda Cannavò, Valentina Persia, Paolantoni con Gabriele Cirilli.

