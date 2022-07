Amici di Maria, è bufera | “Non potrò esserci”: lo ammette in pubblico, non ne vuole più sapere

Un noto volto legato ad Amici di Maria de Filippi ha fatto una dichiarazione pubblica senza precedenti. È chiaro: vuole dimenticare

La nuova edizione di Amici di Maria de Filippi prenderà il via in autunno. Proprio in queste settimane, infatti, si stanno svolgendo i casting di canto e di ballo e si stanno definendo i gruppi di insegnanti. Ormai il talent show di Canale5 è un pilastro della programmazione televisiva, un vero e proprio appuntamento fisso per grandi e piccoli con l’arte, la musica e le polemiche.

Nelle ultime ore, infatti, un volto molto vicino ad Amici di Maria de Filippi ha rilasciato una dichiarazione che toglie ogni dubbio. La vicenda ha tenuto molti fan e telespettatori appesi a un filo per diverso tempo, ma ora è chiaro: vuole chiudere ogni rapporto.

Amici, Martina Miliddi lo fa su Instagram

Uno dei volti di Amici20 è stata sicuramente Martina Miliddi. La ballerina sarda è entrata nella scuola fin dal primo giorno, poiché fortemente voluta dall’insegnante Lorella Cuccarini. Fin dai primi momenti, però, per lei il percorso è stato perennemente in salita: la maestra Alessandra Celentano, infatti, non l’ha mai considerata all’altezza del ruolo. All’interno della scuola, fortunatamente, Martina ha trovato forti amicizie, in grado di darle sostegno nei momenti di difficoltà.

Le due persone con cui ha più legato sono sicuramente Rosa di Grazia, altra ballerina della Cuccarini e Tommaso Stanzani, di Alessandra Celentano. Ad Amici, però, Martina ha incontrato anche l’amore. Nei primi periodi, infatti, ha instaurato una relazione con Aka7even, il cantante della squadra di Anna Pettinelli. Dopo qualche periodo, però, l’ha lasciato poiché si è innamorata di un altro cantante, Raffaele, con cui sta ancora oggi.

Proprio nella casa di Amici, Aka7even le aveva regalato dei biglietti per il concerto di Ultimo, artista che Martina ama tanto. A causa del Covid-19, però, l’evento previsto per il 2021 è stato rimandato di un anno, con data 7 luglio 2022 al Circo Massimo. Negli ultimi giorni, però, Martina ha compiuto un gesto che ha spezzato il cuore a molti fan: li ha messi in vendita.

Sul proprio profilo Instagram, infatti, la ballerina ha annunciato che per cause di forza maggiore non riuscirà a partecipare all’evento e, di conseguenza, ha messo in vendita i biglietti. Per molti, però, la causa sta proprio nel mittente del regalo: Martina non vuole più avere alcun legame con i ricordi del passato e, quindi, con quel concerto.

