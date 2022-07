alessandra-mussolini,-grande-ritorno-in-tv:-dove-la-vedremo

Dopo Ballando con le stelle per Alessandra Mussolini potrebbe arrivare Tale quale show. L’ex deputata ha virato in tv. La D’Urso prima, la Rai successivamente. E sta dimostrando a tutti un grande valore televisivo. Adesso, più che mai, circola voce secondo cui sarebbe a un passo dalla firma. Carlo Conti fa il botto prendendo un personaggio del suo calibro, sempre in prima linea e molto forte dal punto di vista televisivo.

Ma secondo TvBlog, invece, la firma ci sarebbe già stata e per la Mussolini inizia un’estate all’insegna delle prove. Tale quale show, di venerdì, sfiderà il Gf vip di Alfonso Signorni. Torneranno, come sempre, i giurati più forti dei programmi tv: riconfermato anche Cristiano Malgioglio, che in queste settimane sta spopolando con Sucu Sucu. Anche lui è pronto ad animare il programma condotto da Carlo Conti. Si tratta di un ritorno che piacerà molto al pubblico di Rai1, innamorato da sempre di quello show musicale assai complesso per i concorrenti in corsa.

Intanto, non sono chiuse le selezioni del cast. Ci sono altri nomi che si rincorrono in queste ore. Ad esempio, per citarne alcuni: Manila Nazzaro, Alessandra Pierelli, Jonis Bashir, Valentina Persia, Emanuela Tittocchia, Los Locos, Alex Belli, Guenda Goria, Marco Morandi, Manuela Zero, Gilles Rocca, Melissa Greta Marchetto, Brenda Lodigiani, Beppe Quintale, Antonio Zequila, Pamela Petrarolo. Chi tra loro riuscirà a tornare in televisione?