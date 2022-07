Simona Ventura sconvolta | Momento drammatico, arriva lo sfogo incontenibile: “Non può essere vero!”

La conduttrice Simona Ventura si lascia andare ad un’incredula considerazione: non era pronta a salutarla.

La conduttrice Simona Ventura ha recentemente condiviso con i fan un profondo cordoglio che sembra valicare la sfera professionale. La vivace mattatrice ha infatti pubblicato su Twitter un contenuto assai toccante, e che riguarda un’ex modella e icona di stile internazionale.

Il suo tributo a Ivana Trump, da poche ore deceduta nel suo appartamento dell’Upper East side di Manhattan, ha commosso i numerosi follower. Scopriamo le sue parole, dedicate all’ex moglie di Donald Trump.

Simona Ventura saluta Ivana: “Buon viaggio, grande donna”

Ivana Trump è stata trovata nel suo appartamento newyorkese priva di vita, apparentemente stroncata da un arresto cardiaco. Solamente una manciata di ore prima aveva presenziato ad una cena in un noto ristorante, senza però manifestare alcun sintomo di malessere incombente. Secondo il “The Sun”, la proprietaria dell’Altesi Restaurant Paola Alavian avrebbe dichiarato: “Come sempre mi ha chiesto come stavo, lei ci ha sempre sostenuto, e abbiamo avuto una conversazione normalissima, come quasi ogni volta che l’ho vista. Non pensavo avesse problemi di salute, sembrava forse un po’ stanca, ma per il resto sembrava a posto. Sono un po’ sotto choc in questo momento, abbiamo visto un gran fermento sotto il suo appartamento, ma non abbiamo capito subito cosa fosse accaduto. Era davvero una persona meravigliosa…“.

Anche Donald Trump ha riservato un commosso comunicato in merito, come riporta “Il Messaggero”: “Sono profondamente rattristato nell’annunciare a tutti quelli che la amavano, e ce ne sono così tanti, che Ivana è morta nella sua casa. Lei era una donna stupenda, meravigliosa e bella, e ha condotto una vita che è fonte di ispirazione per molti. La sua gioia e il suo orgoglio erano i nostri tre figli Donald Jr, Ivanka ed Eric. Lei era molto orgogliosa di loro, e noi lo eravamo di lei. Riposa in pace, Ivana.”.

Anche Simona Ventura, che più volte l’aveva ospitata nei suoi programmi al pari della collega Barbara D’Urso, ha scelto di esprimere pubblicamente il proprio cordoglio. La conduttrice ha infatti cinguettato: “Ivana NO… Non può essere vero. Non scorderò mai le nostre telefonate e i momenti passati insieme… Indimenticabili… Buon viaggio grande donna“.

Ivana NO .. non può essere vero . Non scorderò mai le nostre telefonate e i momenti passati insieme .. indimenticabili .. buon viaggio grande donna 🌹🌹 #ivanatrump pic.twitter.com/xIBwDiMfF8 — Simona Ventura (@Simo_Ventura) July 14, 2022

La reazione sconcertata della conduttrice sottolinea il suo rapporto preferenziale con la celebre Ivana. Si attendono novità circa la data e la modalità in cui verranno svolte le esequie.

