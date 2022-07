Rai1, “È una catastrofe”: nessuna possibilità, fatto fuori anche lo storico programma

Sono giorni di vero panico per Rai1. La sentenza è ormai ufficiale, non c’è la possibilità di tornare indietro: sconfitta totale

Se durante l’inverno pensare alla programmazione televisiva è più facile, l’estate resta il periodo più complesso da gestire. Nel pubblico, infatti, cambiano le abitudini e i ritmi, nonché i desideri: non a caso, quest’estate stanno incredibilmente avendo successo tutti i festival musicali come Tim Summer Hits o Battiti Live.

Per Rai1, pensare alla programmazione estiva è sempre un terno al lotto. Tra storici ritorni e inedite novità, il principale canale della Rai prova ogni anno a trovare un equilibrio tra informazione e intrattenimento. Nelle ultime ore, però, si sta delineando una situazione che preannuncia un vero e proprio disastro: i numeri parlano chiaro e ormai l’estate è inoltrata.

Rai1, qualcosa non funziona: brutto colpo

Per l’estate 2022, Rai1 ha deciso di puntare sia sui grandi ritorni che sulle inedite novità. Innanzitutto, Roberta Capua e Gianluca Semprini sono riapparsi sul piccolo schermo nella mattina del primo canale con “Uno Mattina Estate“, storico programma del palinsesto televisivo di Rai1 in cui si raccontano e commentano fatti di cronaca e gossip. Un nuovo ingresso, invece, alle prime ore della giornata con la striscia informativa del TG1, fortemente voluta dalla Direttrice Monica Maggioni.

Dalle 7:10 alle 9, infatti, Senio Bonini e Isabella Romano conducono uno spazio informativo con notizie e approfondimento, che poi lascia lo spazio all’intrattenimento più leggero di Uno Mattina. Roberta Capua, poi, passa il testimone a “Camper“, altra novità del palinsesto estivo di Rai1. Condotto da Tinto e Roberta Morise, è un viaggio virtuale tra le diverse località turistiche italiane, con le loro particolarità culturali e gastronomiche.

Nonostante l’impegno, però, per Rai1 questa programmazione fa acqua da tutte le parti. Sia Camper che Uno Mattina Estate, trasmissione storica della rete, sono quotidianamente battute dalla concorrenza:

Catastrofe il mattino di Rai1

Record negativo di #unomattinaEstate (13,5%) affondato da #MorningNews (17,2%+16%) e di #camper(13,2%) distaccato sempre di più dalle repliche di #Forum (quasi 19%) #ascoltitv pic.twitter.com/SVAOLrvFIk — MasterBB (@MasterAb88) July 14, 2022

A prevalere sono addirittura le repliche di programmi già visti, come Forum. Insomma, per i conduttori e gli autori Rai non si tratta affatto di un’estate facile. Chissà quale sarà il futuro lavorativo di Roberta Morise, Tinto, Roberta Capua e Gianluca Semprini: quanto incideranno, nella loro carriera, questi flop? Non ci resta che attendere la fine dell’estate e scoprire se qualcosa si sarà smosso.

The post Rai1, “È una catastrofe”: nessuna possibilità, fatto fuori anche lo storico programma appeared first on Ck12 Giornale.