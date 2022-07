Quiz Fiammiferi | Solo il 10% risolve in 3 secondi, non puoi essere tra loro

Il quiz dei fiammiferi è adatto a te se sei super veloce e intuitivo. Solo il 10% delle persone riesce a trovare la soluzione.

Questo quiz dei fiammiferi non ti darà tempo per riflettere, dovrai essere uin fulmine. Vediamo insieme quali sono le regole per risolverlo.

Se sei abituato a risolvere indovinelli e quiz in pochissimi secondi, sei nel posto giusto. Sono tantissime le persone appassionate di indovinelli e rompicapo e ce n’è davvero per tutti i gusti. A partire dal livello di difficoltà, si possono trovare giochi per bambini fino ad arrivare a quelli più complessi per menti davvero geniali.

I rompicapo e i test di logica sono un ottimo passatempo per allenare la propria mente. Ora è arrivata l’estate e sotto l’ombrellone ci si può dedicare a testare le proprie abilità mentali. Questo quiz dei fiammiferi è adatto a tutti perché per risolverlo ci vorrà comunque un’intuizione immediata. Sei pronto per cominciare? Perfetto! Ora potrai procurarti un cronometro o in alternativa potrai utilizzare l’app del tuo cellulare con un countdown di 3 secondi. Sì, solo 3 secondi sarà il tempo che avrai a disposizione per risolvere questo quiz. Bene, iniziamo: osserva bene la figura in alto e sposta solo 2 fiammiferi per ottenere un’operazione matematica corretta. Inizia subito!

La soluzione del quiz

Hai sbirciato la soluzione o ce l’hai fatta da solo? Vediamo insieme se in così poco tempo sei riuscito a cavartela.

L’operazione matematica raffigurata 3+3 =8 non era ovviamente corretta. Dovevi crearne una corretta spostando solo 2 fiammiferi. il primo da spostare era quello del segno Più che così ha trasformato l’operazione in una sottrazione. Il secondo era il taglio del numero 8 come risultato. Entrambi i fiammiferi tolti, dovevano essere aggiunti ai 3, per trasformarli in numeri 9 e ottenere: 9-9 = 0-

Ce l’hai fatta dare la giusta soluzione? Allora sei stato veramente un genio e hai avuto la giusta intuizione in brevissimo tempo. Complimenti! Appartieni a quel 10% di persone che ce l’ha fatta in 3 secondi! Se invece non sapevi dove sbattere la testa, non preoccuparti, potrai allenarti con altri rompicapo e indovinelli, fino a diventare un campione.

