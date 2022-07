Oroscopo Paolo Fox del 16 luglio: sabato infuocato in amore scritto su Oroscopo Più da Redazione.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Potresti avere una discussione sul lavoro a causa della mancanza di comprensione. Fai attenzione con i giochi d’azzardo e non perdere la testa scommettendo. Se hai un debito, una persona cara può darti una mano, fatti aiutare. Controlla la tua agenda e non saltare nessun appuntamento importante, sei distratto. Innamorato, l’armonia con il tuo partner ti porterà in un momento speciale, goditelo. Qualcuno cercherà di intromettersi nella tua vita sentimentale, non permetterlo. Sarai in grado di risolvere alcuni litigi economici che hai avuto con la tua famiglia. Cerca di rilassarti e dormire per molte ore, recupererai molto e ti sentirai bene. Se fai una vita più attiva, la tua salute migliorerà, così come i tuoi toni, fisici e mentali. Sei in un momento molto calmo, avrai poche preoccupazioni.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Il lavoro sarà uno dei tuoi problemi principali oggi, fai attenzione. Ti diverti per la creatività artistica, se sei interessato. Innamorato, riceverai una sorpresa dal tuo partner, la relazione migliorerà. Ti circonderai di amici che ti incoraggeranno e saranno sempre al tuo fianco. Vivrai i momenti più dolci accanto al tuo partner o alla tua famiglia. La tua cerchia di amici si allargherà e incontrerai persone nuove e interessanti. Potresti sentire una chiamata a vivere in modo più libero e indipendente. Noterai che la tua vitalità migliora ogni giorno che passa, ti sentirai bene. Per la tua buona salute, dovresti condurre una vita più attiva, uno stile di vita sedentario non ti giova affatto. Ti sentirai fisicamente forte e mentalmente energico, approfitta del momento.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – La tua situazione economica cambierà, abbi pazienza e tutto andrà come vorrai. Il tuo lavoro attraverserà una fase di equilibrio e stabilità. La tua economia ora migliorerà e avrai più contanti del solito. Ti divertirai in amore, che tu abbia un partner o meno. Con l’atteggiamento e la strategia giusti, puoi conquistare la persona che ti piace. Cerca di non giudicare gli altri senza dati affidabili, prima devi sapere. È ora di iniziare a rinunciare alle cattive abitudini che danneggiano la salute. Hai un piccolo calo di energia, prenditi cura di te stesso per recuperare e stare bene. Spenderai troppo per divertirti, controllarti, gli eccessi non vanno bene. Se conduci una vita sedentaria, pensa a come tonificare il tuo corpo.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Avrai delle entrate extra su cui non hai contato e che ti torneranno utili. Hai dei giorni magnifici a livello personale e lavorativo, goditeli senza tensioni. Visitare i parenti che meno frequenti sarà per te la cosa più gratificante. Qualcuno vicino ti farà una sorpresa e sarà molto piacevole. Se hai figli, oggi ti porteranno una grande gioia. Innamorato, hai giorni magnifici a livello personale, goditeli senza tensioni. Questo sarebbe un buon momento per iniziare una dieta o altri scopi di salute. Ti farà bene recuperare alcune delle buone abitudini che stai perdendo. Dovresti rallentare un po’ il ritmo di lavoro, stai esagerando un po’. Stai bene, fisicamente e, soprattutto, mentalmente, cerca la pace per continuare così.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Avrai buone notizie dai tuoi contatti in relazione ad un lavoro che stavi cercando, lo troverai. Sei in un momento di cambiamenti positivi a livello professionale, approfittane. Anche se la tua famiglia non ti sostiene, andrai avanti con le tue decisioni. Se decidi di organizzare una festa, vai avanti, vedrai quanto hai successo. In amore, agisci con prudenza in ogni modo e non avrai battute d’arresto. La conquista di quella persona sembra difficile, ma in realtà non è impossibile. Sei un po’ stanco, cerchi una via d’uscita dalla routine nel tempo libero e nel divertimento. Dovresti trovare un’attività che ti piace e che ti obbliga a essere in movimento. Per la tua buona salute, dovresti uscire un po’ in campagna per riposarti, rilassarti e prendere una boccata d’aria. Non arrabbiarti per questioni irrilevanti, sii paziente, otterrai di più.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – In economia, sarai interessato a seguire i consigli di un collega. In campo professionale, oggi otterrai risultati soddisfacenti. Dovresti fare pace con quel partner da cui ti sei allontanato, vivrai più serenamente. Hai qualche giorno davanti anche per amore e divertimento. Avrai molto successo e ti divertirai un mondo in questo giorno. Presto potresti incontrare una persona che è molto compatibile con la tua personalità e i tuoi gusti. L’esercizio tonifica i muscoli e migliora anche il tuo umore. Ritroverai il tuo equilibrio interiore e starai molto bene, continua così. Avrai una grande quantità di energia fisica e mentale, non ti fermerai. Cerca di fuggire dalla città e dal trambusto, la tua salute lo apprezzerà.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Qualcuno può darti una mano per finire con un problema in sospeso. Presto potresti trovare un lavoro molto ben retribuito, non smettere di cercarlo. La tua economia sta andando molto meglio del previsto, ma continua a risparmiare un po’. Cerca di uscire di più, è un momento molto favorevole per conoscere nuove persone. Evita discussioni inutili con i tuoi amici, non portano a nulla di buono. Ti divertirai molto con la compagnia del tuo partner e dei tuoi amici più cari. Innamorato, non ascoltare così tanto i commenti delle persone, segui il tuo intuito. La tua salute fisica e il tuo stato mentale sono in perfetto equilibrio. Hai anche i tuoi bisogni e devi dedicare tempo a loro. Ti sentirai molto meglio alla fine della giornata che all’inizio, ci saranno sorprese.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Sarai molto bravo a trattare con gli affari o con le nuove persone che incontrerai. Avrai voglia di comprare una casa e può essere un’ottima idea, vai avanti. Potresti sentire da qualcuno a cui tieni che è un po’ lontano. Per amore, non mostrare tutto il tuo fascino in una volta, sedurrai meglio a poco a poco. Potresti avere un incontro speciale con qualcuno del segno del Cancro, se sei interessato. Oggi avrai ottimi rapporti con le persone dell’Acquario. Una bella passeggiata ti farà meravigliare per rimetterti in forma e rilassarti. Lascia che gli altri prendano decisioni oggi, goditi la calma. Avrai difficoltà ad addormentarti, prendi infusi di tiglio o valeriana. In salute, ti sentirai molto bene, raggiungerai l’armonia e l’equilibrio di cui hai bisogno.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Se vuoi trovare un lavoro con un futuro, fai attenzione alle tue spese ora. Qualcosa è in ritardo che devi raccogliere, ma alla fine arriverà. Riceverai una entrata di denaro che stavi aspettando, ti calmerai. Attenzione, potresti perdere un oggetto di valore economico o sentimentale. Potresti avere problemi con un amico che si occuperà di ciò che non gli interessa. In amore, se hai un partner stabile, presterai più attenzione del solito, sarai eccitato. Non abusare dell’esercizio fisico, è meglio dosarlo ed essere costanti. Avrai una buona salute fisica, anche se una piccola instabilità emotiva. Metti da parte i sentimenti negativi e dai una bella faccia al maltempo. Sei in orari bassi, ma puoi cogliere l’occasione per riflettere sui tuoi problemi.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Dovrai dedicare troppo tempo alle tue faccende e non ne avrai molta voglia. Se eri disoccupato, questo è un buon momento per trovare un lavoro. Ignora i pettegolezzi e i commenti che senti nelle tue responsabilità. Innamorato, una persona molto interessante ti noterà, presta attenzione a ciò che ti circonda. Fare una vacanza sarebbe fantastico, provaci se ne hai la possibilità. Le notizie inaspettate saranno piuttosto sconcertanti, ma non cattive. Vuoi cambiare scenario e fare qualcosa di originale, usa la tua immaginazione. Ci provi con scarsi risultati, ma presto la serie di vittorie cambierà. Sei in buona salute, ma ciò non significa che puoi commettere gli eccessi che desideri. Se vuoi migliorare la qualità della tua vita, ora puoi provarlo con successo.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Avrai molto lavoro e poco tempo per farlo, rilassati. In economia farai meglio se ricorrerai al buon senso e non avrai fretta. Darai la tua opinione al lavoro ma dovrai aspettare che ti ascoltino. Innamorato, questo è un buon momento per avvicinarti alla persona che ti interessa. Dovrai risolvere una questione delicata con un vecchio amico, cerca di stare attento. Avrai il supporto del tuo partner e della tua famiglia in tutto ciò che fai. Oggi avrai una giornata favolosa per le relazioni sociali, avrai molte attenzioni su di te. Infine, inizierai a notare un reale miglioramento della salute, sarai incoraggiato in questo giorno. La medicina naturale susciterà il tuo interesse. Tieni alto il morale perché presto arriveranno i bei tempi per te.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Ti interessa essere consapevole dei cambiamenti che avverranno nel tuo lavoro. La tua iniziativa sarà molto apprezzata, commenta le tue idee. Devi solo guardarti in faccia per sapere che stai bene sentimentalmente. Devi controllare la tua impazienza, tutto richiede tempo, sarà meglio per te. Con la tua responsabilità innamorata, oggi sarà un giorno assolutamente perfetto per te in materia di cuore. Avrai grandi progetti con il tuo partner e sarete entrambi molto comprensivi. Gli sfoghi possono far perdere il controllo alle situazioni, calmarsi. Se fai la tua parte in salute, vedrai come recupererai tutte le tue energie, prova a riposare. Se devi fare dei test o una recensione, tutto andrà liscio. Stai bene fisicamente e soprattutto mentalmente.

