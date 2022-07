Oroscopo Branko del 16 luglio: sabato al top in amore scritto su Oroscopo Più da Redazione.

Oroscopo Branko del 16 luglio: sabato al top in amore. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Oggi sarà un giorno in cui dovresti rafforzare le tue relazioni familiari. La tua grande ispirazione sarà protetta da benefici tangibili e benefici nelle tue azioni con altre persone. SENTIMENTI: Sarà un giorno per iniziare la tua solidarietà con gli altri e per mostrare il tuo ottimismo e vitalità. AZIONE: È una giornata in cui devi tenere alta la guardia per evitare errori nei tuoi obiettivi. FORTUNE: È un giorno per mostrare agli altri il tuo grande cuore, la tua gioia e le tue parole gentili.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Oggi è un giorno molto adatto per mantenere la facilità di parola e la simpatia con gli altri. Se non lo fai in questo modo, sarà più difficile ottenere i benefici nei tuoi obiettivi e le calde basi nella famiglia. SENTIMENTI: Sarà un giorno in cui i tuoi obiettivi e progetti saranno favoriti dalla fortuna. AZIONE: È un momento in cui le capacità delle tue persone ti aiuteranno a concepire nuove idee che ti sfideranno a realizzarle. FORTUNE: È un giorno in cui dovresti tenere sotto controllo le basi e l’economia in modo che i tuoi affari funzionino come un incantesimo.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Oggi è un giorno ideale per essere una persona generosa e mantenere l’equilibrio emotivo di fronte alle avversità. In questo modo, i tuoi ideali e i rapporti con le altre persone saranno positivi e benefici. SENTIMENTI: È un giorno in cui usare la tua filosofia di vita e i tuoi ideali che ti avvicinano agli obiettivi che vuoi raggiungere. AZIONE: È un giorno in cui la tua capacità di generare idee sarà molto importante per realizzarle. FORTUNE: È un giorno per rinvigorire le tue idee, incontri e agilità mentale nei tuoi incontri e azioni oggi.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Oggi dovresti cercare di svolgere le tue azioni in modo più calmo e sereno. Lascia che il tuo intuito ti mostri la strada e in questo modo sarà più facile dare il tuo amore e i tuoi benefici professionali saranno eccellenti. SENTIMENTI: Oggi sentirai che le tue percezioni ti avvicineranno ai vecchi amici che ti accompagnano e ti sono vicini. AZIONE: È una giornata in cui devi sfruttare il tuo dinamismo per unire le tue azioni a collaboratori e persone di fiducia. FORTUNE: Sarà un giorno in cui dovrai dimagrire per evitare di dover fare tutto due volte.

Le stelle di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Sarai frustrato per tutto il giorno per non aver trovato ispirazione. A questo disagio si aggiungeranno le tensioni domestiche. Amore: puoi permetterti di goderti l’amore perché te lo sei guadagnato. La tua perseveranza e naturalezza ti hanno dato ciò che hai oggi. Ricchezza: la capacità di avere una prospettiva ampia e di portare a termine il lavoro in modo efficace sono le chiavi del progresso finanziario. Benessere: è bene essere misericordiosi con coloro che sono più deboli. Mostra ciò che sei capace di dare senza che la tua generosità venga abusata.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Le tensioni che prevarranno durante la mattina scompariranno di notte perché sarai in buona compagnia. Amore: le passioni cercano di imporsi e di dominarti, ma cerca di controllare i tuoi impulsi per non far soffrire il tuo partner. Ricchezza: i colleghi possono aiutarti molto più di quanto pensi a risolvere quel problema economico che ti affligge. Benessere: dovrai superare alcune prove con i tuoi amici poiché una persona cercherà di separarti da loro. Mostra che il legame è indistruttibile.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Nella misura in cui applichi tutti i tuoi sforzi, sarai in grado di invertire il tuo disturbo, segui i consigli del tuo medico. Prenditi cura del raffreddore. Amore: avrai un’intimità equilibrata e armoniosa che ti permetterà di raggiungere uno stato ottimale nella tua relazione, che continuerà serena. Ricchezza: ciò che otterrai sarà il risultato di uno sforzo, perché la fortuna non sarà presentata da un colpo di fortuna. Essere pazientare. Benessere: il tuo morale e il tuo benessere generale miglioreranno se presti maggiore attenzione al tuo aspetto personale, inizi a vestirti per il successo e ti prendi cura della tua immagine.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Trascorrerai un momento di dolore a causa di una posizione troppo forte assunta dal tuo partner. Chiedi consiglio ai tuoi amici. Amore: Anche negli incontri in videochiamata continuerai ad essere al centro dell’attenzione, perché brillerai e si noterà la simpatia che emana da te. Ricchezza: i tuoi progetti avanzeranno lentamente ma inesorabilmente. Non cercare di affrettare il ritmo delle cose perché rovinerai tutto. Benessere: presta più attenzione alla tua dieta. Evita gli eccessi di bevande e cibo. Sarebbe anche buono se facessi attività fisica.

Oroscopo di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Durante questa giornata avrai grande ispirazione e creatività che ti permetteranno di contribuire con nuove idee ai tuoi progetti. Amore: cerca di ascoltare ciò che il tuo partner ha da dirti. È consapevole dei suoi errori e viene in pace, ascoltala. Ricchezza: approfitta di questa giornata per negoziare il tuo contratto, poiché in questo momento hai una grande capacità di dialogo. Benessere: i consigli dei tuoi amici possono aiutarti a superare questo momento cruciale che stai attraversando. Ascolta quello che hanno da dirti.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Sarà un giorno che vivrete intensamente. Avrai momenti molto difficili ma uscirai facilmente dai problemi. Amore: proverai sgomento per le situazioni che si verificano nella tua vita affettiva. Non preoccuparti, tutto andrà a posto nel tempo. Ricchezza: l’implementazione della metodologia di lavoro aumenterà la produttività. Non abusare delle tue strutture per affari, agisci con cautela. Benessere: un po’ di meditazione e relax ti aiuteranno ad avere una vita più equilibrata. Fai attenzione a non pretendere troppo dal tuo corpo.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Questo sarà un giorno di bei momenti con i propri cari, ma cercate di non ascoltare i consigli durante il pomeriggio. Amore: la tua incapacità di prendere in considerazione i sentimenti del tuo partner giocherà contro di te. Preoccupati di più per quello che gli succede. Ricchezza: usa i tuoi sentimenti come energia per raggiungere ogni obiettivo che ti sei prefissato. Riconosci i tuoi punti di forza e di debolezza. Benessere: dopo le tempeste arriva la calma. La cosa migliore sarà lasciare da parte le vecchie liti e cominciare a sanare le ferite dell’anima.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – I muri che sembravano inespugnabili cadono. Qualcosa di nuovo ti eccita e ti toglie le energie. Prendi tutte le precauzioni necessarie. Amore: Conflitti di coppia a causa della scarsa comunicazione. Se vuoi che la relazione duri, parla in modo che le cose non continuino ad accumularsi. Ricchezza: avrai un colpo di fortuna nei giochi d’azzardo che ti lascerà molto ben posizionato economicamente. Non rovinare tutto e investilo. Benessere: In questa fase non ci saranno particolari problemi che potrebbero incidere sulla tua salute. Hai una stella fortunata.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Oroscopo Branko del 16 luglio: sabato al top in amore scritto su Oroscopo Più da Redazione.