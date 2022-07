Oroscopo Barbanera di sabato 16 luglio: le stelle di domani scritto su Oroscopo Più da Simone Volpe.

Oroscopo Barbanera di sabato 16 luglio: le stelle di domani. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Alcune difficoltà si sciolgono come neve al sole, per merito del sestile lunare. Vi meritate un grazie per ciò che avete fatto con generosità.

Toro (21 aprile-20 maggio) – L’ostinazione della quadratura Luna-Urano non vi permette di aggiustare il tiro. Abbandonate un pizzico di orgoglio, ne gioverete molto!

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Con il vento in poppa dell’armonia lunare e l’inizio delle vostre ferie, potrete finalmente mollare gli ormeggi e navigare in acque trasparenti.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – I cambiamenti in questo periodo vi rimangono alquanto ostici, e quando il partner vuole rinnovare l’arredamento… non saltate affatto di gioia.

Le stelle di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Gli amici, quelli veri, e i contatti sociali sono essenziali per voi ora più che mai. Per tale motivo siete disposti anche a trattare amabilmente.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Dovendo fare da giudici in una contesa, meglio un atteggiamento diplomatico: non sbilanciatevi troppo nel propendere per l’uno o per l’altro.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Seguite le intuizioni apportate dalla Luna in Acquario, senza farvi prendere da dubbi e incertezze. Quello che conta alla fine è il risultato.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Avete bisogno di continue conferme, ma la dolce metà potrebbe non gradire troppo. Assicuratevi di non essere esageratamente possessivi o gelosi.

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – La noia è solo un ricordo, con il sestile lunare in Acquario. Nuovi stimoli che vi portano a sfidare voi stessi in una giostra verso la perfezione.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Non perdete di vista gli obiettivi più importanti che volete raggiungere, valutando anche quali sono le vostre reali e concrete possibilità.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Usate al meglio lo spirito d’indipendenza dato dal contrasto Luna-Urano per cambiare una situazione che non vi va a genio, mettendoci anche un po’ di ostinazione.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Abbandonate ogni pregiudizio dovendo fare un’interessante conoscenza. L’apparenza spesso inganna. Predisponete l’animo con tranquillità.

