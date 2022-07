“Ma allora è un vizio!”: bufera su Alessandra Amoroso, spuntano le immagini che la inchiodano [VIDEO]

Nuova polemica sulla cantante Alessandra Amoroso: spunta un altro video che replica il controverso gesto dello scorso 11 giugno.

Il 13 luglio Alessandra Amoroso ha dato vita a San Siro ad un roboante e spettacolare concerto, che ha tenuto banco persino nei TG nazionali. La sua carriera è decollata dopo la sfolgorante vittoria nel talent show di Maria De Filippi “Amici”. La cantante ha infatti calcato il primo posto nel podio del format durante la sua ottava edizione, come di consueto in onda su Canale 5.

La performer in seguito ha pubblicato ben 7 album in studio e 2 dal vivo, raggiungendo un successo inusitato anche grazie alle numerose tournée. Proprio durante una di esse, i fan sono esplosi in una polemica senza precedenti, ulteriormente rinfocolata nelle ultime ore. Vediamo cos’è accaduto.

Alessandra Amoroso ci ricasca: rispolverato il video che conferma i rumors

Ogni celebrità gestisce a suo modo i rapporti con i fan: se alcuni personaggi pubblici prediligono un profilo riservato e sfuggente, altri non disdegnano i bagni di folla e il contatto diretto con i follower. Anche Alessandra Amoroso ha un suo modus operandi: in occasione del maxi concerto “Una, nessuna, centomila” dello scorso 11 giugno, la cantante aveva dato vita ad una animato botta e risposta con una fan. All’evento avevano partecipato anche Elisa, Laura Pausini, Gianna Nannini, Fiorella Mannoia Giorgia ed Emma Marrone, e la scaletta era prevedibilmente fitta e concitata.

Subito dopo le prove, Alessandra Amoroso aveva compiuto la sua walk of fame tra le fila del pubblico assiepato, negando autografi agli entusiasti spettatori. In seguito la cantante aveva addotto il pretesto che, se l’avesse concesso anche ad uno soltanto, il resto dell’audience avrebbe potuto risentirsi. Il diniego ha scatenato una ridda di polemiche nel web, nonostante il chiarimento della cantante sui social.

Nelle ultime ore gli utenti della rete hanno rispolverato un analogo filmato, in cui Alessandra Amoroso si sottraeva alle richieste di autografi. Il video è datato 22 maggio: durante una performance a Milano, la cantante avrebbe negato autografi a spettatori giunti sin dalla lontana Sicilia. Alessandra Amoroso, ignorando le proteste dei fan, ha motivato: “Sarebbe ingiusto per quelli che stanno dietro“. Ecco le immagini:

MA ALLORA È UN VIZIO 🤣 pic.twitter.com/tFuemX3C9l — AMICI NEWS (@amicii_news) July 14, 2022

La scelta della performer è certamente opinabile, ma è anche palese che ognuno scelga di vivere la celebrità come meglio crede. E voi, che ne pensate?

