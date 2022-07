la-startup-anti-rumore-phononic-vibes-raccoglie-6-milioni-di-euro

Phononic Vibes, startup deeptech che sviluppa soluzioni innovative per la riduzione del rumore e delle vibrazioni, annuncia la conclusione di un nuovo aumento di capitale da 6 milioni di euro.

L’operazione è stata guidata da CDP Venture Capital SGR, attraverso il Fondo “Corporate Partners I”, fondo di Corporate Venture Capital che mira a coinvolgere le principali aziende industriali italiane per far crescere l’ecosistema italiano, investendo e supportando startup innovative e PMI nei settori più strategici per il Paese come IndustryTech, EnergyTech, ServiceTech e InfraTech. In particolare, il comparto IndustryTech, che ha seguito l’investimento in Phononic Vibes, interviene per valorizzare il settore industriale e manufatturiero.

Al contempo, Eureka! Fund I – Technology Transfer che 360 Capital – 360 Polimi TT Fund (Poli360) – reinvestono in questo round di raccolta, a conferma della validità dei risultati raggiunti dalla Società e delle prospettive future di ulteriore sviluppo.

“Siamo orgogliosi di accogliere tra i nostri azionisti CDP Venture Capital SGR. Il Fondo Corporate Partners I, comparto IndustryTech, è dedicato alla crescita e allo sviluppo del tessuto manufatturiero produttivo del Paese. In questo senso, siamo convinti che sia un investitore perfettamente in linea con il nostro piano industriale e lo sviluppo dei nostri materiali avanzati (metamateriali). Grazie a questo round, saremo in grado di scalare la nostra tecnologia a livello di prodotto con forte marginalità, servendo il mercato italiano ed estero, preparandoci ad una crescita Internazionale. Ringrazio il nostro gruppo, i partner, i consulenti e gli amici di Phononic, che hanno svolto un ruolo fondamentale nel raggiungimento di questo traguardo”. afferma Luca D’Alessandro, ceo e co-fondatore di Phononic Vibes, aggiungendo: “L’ecosistema Deeptech italiano sta crescendo e siamo orgogliosi di esserne un attore attivo”.

Cosa fa Phononic Vibes

Phononic Vibes nasce nel 2018 come spin-off del Politecnico di Milano e accelerata in PoliHub, l’acceleratore universitario, per iniziativa di un gruppo di ricercatori desiderosi di valorizzare le conoscenze tecniche sviluppate al PoliMi e al MIT di Boston nel campo dei metamateriali, ovvero materiali avanzati per controllo acustico e delle vibrazioni, le cui prestazioni sono definite dalla forma e dalla topologia della cella unitaria e quindi indipendenti dalla materia prima stessa.

Sulla base di questa tecnologia innovativa e di 11 brevetti proprietari, Phononic Vibes sviluppa e commercializza soluzioni per la protezione da rumore e vibrazioni che, rispetto alle soluzioni tradizionali comunemente utilizzate sul mercato, consentono una elevata personalizzazione delle soluzioni acustiche, con performance migliori e risparmio di materia prima, grazie anche a un approccio completo di economia circolare e sostenibilità nei materiali utilizzati.

Le raccolte precedenti

Phononic Vibes ha raccolto 500mila euro nel 2019, con un primo seed round guidato da 360 Capital – attraverso il Fondo dedicato al Trasferimento Tecnologico Poli360 – e con la partecipazione di Pantecnica Spa – azienda italiana focalizzata su prodotti e sistemi per l’isolamento e l’attenuazione delle vibrazioni. Successivamente nel 2020 è stato completato un altro round da 2,3 milioni che ha visto coinvolto in particolare Eureka! Fund I – Technology Transfer, il Fondo gestito da EUREKA! Venture SGR dedicato agli investimenti in idee innovative provenienti da Università e Centri di ricerca italiani nel campo dei materiali avanzati, insieme al precedente Investitore 360 Capital – Fondo Poli360.

Gli obiettivi della startup

La startup attualmente sta consolidando la sua presenza in settori in cui il tema del rumore e delle vibrazioni è rilevante e dove i metamateriali hanno mostrato un alto potenziale di innovazione.

Nelle infrastrutture, Phononic Vibes ha sviluppato e testato con successo con l’operatore del trasporto ferroviario Deutsche Bahn un pannello trasparente ed altamente fonoassorbente; nel settore delle Costruzioni, con lo sviluppatore immobiliare LendLease, al MIND di Milano, delle recinzioni di cantiere sostenibili e di design; nel Transportation e negli Elettrodomestici, ha costruito partnership commerciali con multinazionali per l’applicazione di metamateriali all’interno di veicoli ed elettrodomestici, essendo ora nella fase di pre-produzione.

Le nuove risorse finanziarie verranno utilizzate per investire nello sviluppo tecnologico di prodotti per i settori sopra menzionati, per ampliare il portafoglio clienti rafforzando le facilities e il team, con nuove competenze relative alla produzione e commercializzazione dei prodotti.

L’articolo La startup anti-rumore Phononic Vibes raccoglie 6 milioni di euro è tratto da Forbes Italia.