dopo-la-crisi-arriva-la-super-notizia:-alberto-e-charlene-di-monaco-ancora-genitori

Il periodo difficile che ha coinvolto Alberto e Charlene di Monaco sembra ormai alle spalle. La notizia è incredibile: è successo ancora

Per Charlene di Monaco e Alberto il buio sembra ormai un lontano ricordo. Nuotatrice di successo e vincitrice, nel 1999, di una medaglia d’oro e di una d’argento ai Giochi Panafricani, Charlene è anche una modella. Oggi è nota ai più per essere la moglie del principe Alberto II di Monaco. La principessa, però, negli ultimi anni ha vissuto un dentro e fuori continuo dagli ospedali a causa di una malattia.

Nella sua vita, Charlene di Monaco non si è mai tirata indietro di fronte a niente. Nello sport è arrivata sino alle Olimpiadi di Sidney ma, nel 2008, ha dovuto fermarsi a causa di un infortunio. Anche la malattia che l’ha coinvolta oggi sembra acqua passata, anzi: si vocifera che lei e il marito vogliano allargare la famiglia.

Charlene di Monaco e Alberto: è tornato il sereno?

Il primo ricovero di Charlene di Monaco è avvenuto nel 2021, quando la principessa ha avuto un esaurimento fisico e mentale. La vicenda ha scosso e allarmato tutto il mondo, tant’è che Alberto stesso ha dovuto precisare che la causa non era da ricercare nella loro relazione, quanto più nella sua vita personale. Successivamente, poi, la principessa si è ammalata di Covid-19, che ha ulteriormente messo alla prova il suo fisico già debilitato.

In tutto ciò, infatti, Charlene ha anche contratto una pesante infezione a orecchio, naso e gola che l’ha portata per un periodo a vivere in Sudafrica, dove ha ricevuto cure mediche specifiche. Tutto ciò, però, ha anche alzato il polverone del gossip sulla presunta crisi del suo matrimonio con Alberto. La lunghissima separazione per cause mediche, infatti, ha fatto credere a tutti che il rapporto tra i due si fosse incrinato.

In realtà, però, la rivista francese France Dimanche ipotizza tutt’altro. La principessa, infatti, è recentemente tornata in pubblico per rivelare Les Grands Appartements del Palazzo, recentemente ristrutturati. Qui si è mostrata in salute e raggiante, mano nella mano con Alberto. Secondo alcune voci, i due starebbero anche cercando di dare un fratellino o una sorellina ai due figli Jacques e Gabriella. Le voci di una presunta gravidanza di Charlene si rincorrono già dal 2019, quando però la malattia aveva posto fine ad ogni gossip. Che questa sia la volta buona e che tra di loro sia tornato il sereno?

The post Dopo la crisi arriva la super notizia: Alberto e Charlene di Monaco ancora genitori appeared first on Ck12 Giornale.