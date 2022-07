Dona un rene al fidanzato? E lui 7 mesi dopo… il gesto più infame

Aveva fatto un gesto bellissimo, Colleen Le. Aveva salvato la vita al suo ragazzo: anche se non glielo aveva direttamente chiesto, lei si è sentita così sotto pressione che, credendo nel loro amore, ha deciso di donargli un rene. La situazione era infatti critica, con il ragazzo che aveva bisogno di fare in fretta dato che era già in dialisi e la sua funzione renale era inferiore al 5%.

La 30enne, che vive in California, ha deciso di raccontare ai suoi follower (è una tiktoker) questa storia, che purtroppo non ha un lieto fine: grazie alla donazione il suo ragazzo adesso conduce una vita normale, ma dopo soltanto sette mesi Colleen ha scoperto di essere stata tradita. Da qui la confessione del ragazzo, che ha ammesso di essere stato con un’altra donna durante un addio al celibato. “La mia reazione iniziale – ha spiegato – è stata quella di sentirmi ferita e tradita. Era un cristiano irriducibile e si è sempre attenuto alla sua morale durante tutta la nostra relazione, quindi mi ha scioccato essere stata tradita in quel modo”.

“Dopo tutto quello che avevo fatto per lui – ha aggiunto – mi sono sentita pugnalata alle spalle e sfruttata”. Nonostante ciò Colleen ha provato a dargli un’altra occasione, ma lui ha poi deciso di chiudere dopo tre mesi. “Nonostante tutto – ha chiosato la ragazza – farei di nuovo tutto per salvargli la vita”.