covid-italia,-107.122-contagi-e-105-morti:-bollettino-14-luglio

(Adnkronos) – Sono 107.122 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 14 luglio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 105 morti. Sono 408.096 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati che fanno rilevare un tasso di positività al 26,2%. Salgono i pazienti in terapia intensiva, 391 in totale e 3 in più di ieri, e ricoverati con sintomi, 10.115 in totale e 289 in più di ieri.

Ecco i dati di oggi, regione per regione:

LOMBARDIA – Sono 14.429 i nuovi contagi da covid in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 14 luglio. Si registrano inoltre altri 29 morti. I nuovi casi a Milano sono 1.749. 56.904 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, con un tasso di positività del 25,3%.Tra i dati di oggi emerge che i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 42, in aumento di 2 unità, mentre i pazienti ricoverati non in terapia intensiva sono 1.455, in aumento di 49 unità). Il totale complessivo dei decessi sale a 41.046 casi.Tra le province, Milano conta 4.531 casi, di cui 1.749 a Milano città; Bergamo ne registra 1.396, Brescia 1.806, Como 753 e Cremona 534. A Lecco sono 379 i casi registrati, a Lodi 302, a Mantova 703. la provincia di Monza e Brianza ne conta 1.206, Pavia 836, Sondrio 249 e Varese: 1.319.

LAZIO – Sono 9.748 nuovi contagi oggi, 14 luglio, nel Lazio su 5.513 tamponi molecolari e 35.669 tamponi antigenici per un totale di 41.182 tamponi. Lo segnala il bollettino della regione che segnala anche 9 i decessi (-6), 924 i ricoverati (-1), 69 le terapie intensive (stabili) e +7.405 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 23,6%. I casi a Roma città sono a quota 4.617″. “La crescita dei casi su base settimanale rallenta e si attesta a +11%, era a +50%. L’incidenza aumenta a 1.315 su cento mila abitanti (era 1.175 la scorsa settimana). Stabile il valore Rt a 1.24 e l’occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva”, evidenzia l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

TOSCANA – Sono 5.594 i nuovi contagi da Covid in Toscana secondo il bollettino di oggi, 14 luglio. Si registrano inoltre altri 2 morti. 1.064 i casi confermati con tampone molecolare e 4.530 da test rapido antigenico registrati nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 1.279.596 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 1.181.265 (92,3% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 2.709 tamponi molecolari e 21.181 tamponi antigenici rapidi, di questi il 23,4% è risultato positivo. Sono invece 7.151 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 78,2% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 88.075, +3,3% rispetto a ieri. I ricoverati sono 738 (26 in più rispetto a ieri), di cui 29 in terapia intensiva (stabili). Oggi si registrano 2 nuovi decessi: un uomo e una donna con un’età media di 86,5 anni.

EMILIA ROMAGNA – Sono 8.441 i nuovi contagi registrati in Emilia-Romagna oggi, 14 luglio, secondo il bollettino della Regione. Eseguiti 25.138 tamponi, di cui 10.857 molecolari e 14.281 test antigenici rapidi. Si registrano 9 decessi. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 46 (-1 rispetto a ieri, pari al -2,1%), l’età media è di 60 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.477 (+50 rispetto a ieri, +3,5%), età media 75,3 anni. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 33,6%. L’età media dei nuovi positivi di oggi è di 48,5 anni. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 1.650 nuovi casi (su un totale dall’inizio dell’epidemia di 346.270), seguita da Modena (1.245 su 256.514) e Reggio Emilia (906 su 187.811); poi Ravenna (904 su 156.541), Rimini (863 su 157.260) e Ferrara (638 su 116.550); quindi Parma (606 su 139.806), Cesena (535 su 93.271) e Forlì (425 su 77.347); infine Piacenza (396 su 84.704) e il Circondario Imolese (273 su 52.322). I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 84.343 (+1.967). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 82.820 (+1.918), il 98,2% del totale dei casi attivi.

CAMPANIA – Sono 12.612 i nuovi contagi da covid in Campania secondo il bollettino di oggi, 14 luglio. Si registrano inoltre altri 8 morti: 5 i decessi avvenuti nelle ultime 48 ore, 3 avvenuti in precedenza ma registrati ieri. 45.345 i test effettuati. Negli ospedali della Campania sono 27 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 734 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

CALABRIA – Sono 3.149 i nuovi contagi registrati oggi, 14 luglio, in Calabria su 10.218 tamponi effettuati. Secondo il bollettino sull’emergenza Covid-19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione ci sono +1.257 guariti e 4 morti (per un totale di 2.723 decessi). Il bollettino, inoltre, registra +1.888 attualmente positivi, -9 ricoveri (per un totale di 306) e, infine, +3 terapie intensive (per un totale di 17).

ABRUZZO – Sono 3.275 i nuovi contagi da covid in Abruzzo secondo il bollettino di oggi, 14 luglio. Non si registrano invece nuovi decessi. Il totale dei casi dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – a 468.074. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 3407.Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità precisando che nel numero dei casi positivi sono compresi anche 410208 dimessi/guariti (+1371 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 54.459 (+1903 rispetto a ieri). Di questi, 259 pazienti (+7 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 4 (+1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare.Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1679 tamponi molecolari (2395367 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 10210 test antigenici (3968128).Del totale dei casi positivi, 96838 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+513 rispetto a ieri), 133781 in provincia di Chieti (+1148), 108239 in provincia di Pescara (+719), 113710 in provincia di Teramo (+684), 9537 fuori regione (+96) e 5969 (+114) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

SICILIA – Sono complessivamente 8.178, su 35.437 tamponi processati, i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi, 14 luglio, in Sicilia, anche se la Regione fa sapere che 1.514 sono relativi ai giorni scorsi. Gli attuali positivi nell’Isola sono a 141.477 (6.386 in più rispetto a ieri). Il dato è contenuto nel bollettino quotidiano del ministero della Salute, da cui emerge che in un solo giorno i guariti sono stati 3.291, mentre dei 15 decessi riportati oggi (11.359 dall’inizio dell’emergenza pandemica) si riferiscono tutti ai giorni scorsi. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono mille, mentre si trovano in terapia intensiva 51 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 2.335 a Palermo, 2.562 a Catania, 1.000 a Messina, 537 a Ragusa, 816 a Trapani, 870 a Siracusa, 426 a Caltanissetta, 970 ad Agrigento e 176 a Enna.