asteroide-contro-la-terra,-la-mossa-della-cina-spaventa-il-mondo:-disastro-imminente?

Un asteroide è diretto verso la Terra? Le ultime mosse della Cina non fanno ben sperare: Pechino infatti sta costruendo un enorme radar proprio per monitorare questi corpi celesti e prevedere un eventuale impatto con la Terra. Lo strumento, che sarà il più grande sistema di osservazione dello spazio profondo, si chiamerà China Fuyan e verrà costruito a Chongqing, nel sud-ovest del Paese.

Al progetto partecipano diversi soggetti: il centro di innovazione Chongqing dell’Istituto di tecnologia di Pechino, gli Osservatori astronomici nazionali cinesi dell’Accademia delle scienze, l’Università di Tsinghua e l’Università di Pechino. Il nome scelto per il radar significa letteralmente “occhio sfaccettato” e rimanda ai molteplici occhi degli insetti. Infatti il sistema – come riporta i Messaggero – ha oltre 20 antenne dal diametro di 25 centimetri con un raggio di azione di 150 milioni di km e la capacità non solo di captare segnali dallo spazio ma anche di creare immagini in 3D e ad alta definizione.

“Più ne sappiamo in termini di dimensioni, forma e informazioni di volo, più possiamo cercare di intervenire su loro impatto sulla terra o sui veicoli spaziali”, ha fatto sapere Wang, a capo del progetto. Il sistema però sarà utile anche per le missioni spaziali cinesi sulla luna previste nei prossimi anni, come il lancio della sonda Tianwen-2 previsto entro il 2025.