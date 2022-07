Test Logica | Se risolvi questo sei un fenomeno! Provaci in 5 secondi

Questo Test Logica è riservato ai geni, quindi se entri significa che sei in grado di risolvere in 5 secondi e sei un fenomeno!

Se non ti sei mai imbattuto in questo test logica, non sbirciare soluzioni in giro ma sarà molto divertente provare a risolvere.

Puoi già radunare un po’ di gente attorno a te e vedere chi per primo riuscirà ad indovinare in 5 secondi. Anche se il tempo è limitato, puoi farcela se sei un fenomeno.

Il mondo dei numeri può essere molto complesso per qualcuno, ma anche quello delle parole non scherza! Questi indovinelli sono interessanti per tutti per dimostrare il proprio quoziente intellettivo. Molte persone fin da bambini dimostrano di poter fare i calcoli matematici a mente in un batter d’occhio. Altre invece sono in grado di memorizzare poesie lunghissime in breve tempo.

Ognuno ha i propri talenti e le proprie attitudini. I test di logica mettono alla prova le tue doti mentali e possono essere utilissimi per mantenere in forma il nostro cervello. Alcuni sono divertenti, altri complicati ma tutti ti metteranno alla prova in un modo o nell’altro. Sei pronto per cominciare?

Rilassati, concentrati e prepara un timer di 5 secondi. Se sei in compagnia, osserva bene la figura in alto e leggi ad alta voce per i tuoi amici il test di logica. Prova a trovare la soluzione in un lampo!

La soluzione del test logica

Wow ci sei riuscito? Vediamo insieme se hai dato la risposta corretta. Questo test logica è molto carino da proporre in gruppo, in modo tale che più persone possano ragionare insieme e si mettano in gara l’un con l’altro.

Rileggiamo la domanda del test:

Qual è quella parola che si scrive con 4 lettere, ma è anche formata da 2. Talvolta è scritta con 8 lettere e poi con 1. Raramente è formata da 9 lettere ma viene scritta con 3.

La soluzione del test era: esatto, è tutto corretta. Non c’era altra soluzione! Infatti per capire meglio la si può leggere così: “Qual” è quella parola che si scrive con 4 lettere (infatti la parola “qual” è composta di 4 lettere), “ma” è anche formata da 2. “Talvolta” è scritta con 8 lettere, “e” poi con 1. “Raramente” è formata da 9 lettere ma “mai” viene scritta con 3. Tutto corretto, appunto. E se hai indovinato in 5 secondi, sei un fenomeno!

The post Test Logica | Se risolvi questo sei un fenomeno! Provaci in 5 secondi appeared first on Ck12 Giornale.