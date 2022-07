Oroscopo Paolo Fox del 16 e 17 luglio: grande weekend d’amore scritto su Oroscopo Più da Redazione.

Oroscopo Paolo Fox del 16 e 17 luglio: grande weekend d’amore. Ogni venerdì sera trovate le previsioni del weekend di Paolo Fox, l’astrologo più famoso d’Italia, su amore, lavoro, salute e fortuna di tutti i segni zodiacali.

Oroscopo del weekend di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete – Quattro stelle per l’Ariete. Bene l’amore, ora sono favoriti i nuovi incontri. Ma l’atteggiamento è fondamentale: non puoi pensare al passato, devi andare avanti e fare solo ciò che vuoi. Insomma, quello che desideri. Sul lavoro, presto arriveranno belle soddisfazioni, conferme o rinnovi. Il momento difficile, quindi, è alle spalle: forza, tutto sta migliorando!

Toro – Cinque stelle per il Toro. Bene l’amore, il cielo promette bene e ora puoi percorrere nuove strade. Marte è dalla tua parte, quindi anche i single possono lasciarsi andare: le emozioni sono dietro l’angolo. Sul lavoro, stanno per arrivare i primi riscontri dopo tanti sacrifici. Giornata interessante mercoledì, forza!

Gemelli – Cinque stelle per i Gemelli. L’amore è al centro della tua vita e anche i single ora possono lasciarsi andare perché l’estate promette bene. Favoriti i nuovi incontri, sei affascinante e ora tutto sta per ripartire. Sul lavoro, occhio con i nati sotto il segno dell’Ariete e del Cancro perché potrebbero esserci dei problemi. Devi fare una scelta importante entro la fine del mese!

Cancro – Quattro stelle per il segno del Cancro. In amore hai dovuto fare i conti con dei problemi tra maggio e giugno, ma tra poco Venere sarà dalla tua parte, mentre Marte è già attivo. Quindi, devi lasciarti andare, senza pensare al passato. Sul lavoro, c’è chi ha dovuto cambiare qualcosa, si è rimesso in discussione e gli ultimi mesi sono stati davvero difficili. Ma bisogna andare avanti!

Oroscopo del weekend di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone – Cinque stelle per il Leone. Bene l’amore, il periodo è interessante e la seconda metà del mese sarà ancora più bella. Cerca di non fare confusione: le amicizie che nascono ora sono intriganti e le giornate di lunedì e martedì ti daranno tante soddisfazioni. Sul lavoro, novità in arrivo, ma occhio all’invidia. C’è chi proprio farebbe di tutto per far crollare le tue idee e metterti il bastone tra le ruote!

Vergine – Cinque stelle per il segno della Vergine. Sei un po’ agitato, Venere sta frenando le nuove conoscenze e tu fai fatica a ‘smuoverti’ dalle prese di posizione. Occhio alle giornate di domenica e lunedì, bene mercoledì sul fronte sentimentale. Sul lavoro, sei forte e determinato: ora puoi guardare al futuro con ottimismo, buttandoti alle spalle le difficoltà del passato!

Bilancia – Quattro stelle per il segno della Bilancia. In amore hai dovuto fare i conti con delle difficoltà, ma ora il weekend promette bene e ti aiuterà a trovare il tuo equilibrio. Cerca di vivere alla giornata. Sul lavoro, non hai tante certezze e dal punto di vista economico ti conviene mantenere la calma. Cautela se hai intenzione di fare spese o vendere!

Scorpione – Quattro stelle per il segno dello Scorpione. In amore Marte è opposto, ma a te le relazioni ‘ambigue’ ti intrigano. Le giornate di lunedì e martedì sono importanti per capire se una persona ti piace davvero, anche perché Venere dalla prossima settimana sarà dalla tua parte. Sul lavoro, hai tanti progetti per settembre: non perdere la fiducia perché le soddisfazioni prima o poi arriveranno!

Oroscopo del weekend di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario – Quattro stelle per il segno del Sagittario. In amore sei un po’ agitato, forse c’è una persona che ti intriga, ma Venere è in opposizione. Attenzione alle storie con chi è già impegnato o è lontano. Giorni di recupero venerdì e sabato. Sul lavoro, i nuovi progetti hanno preso il via: cerca di impegnarti e dare il massimo in vista del prossimo anno!

Capricorno – Tre stelle per i nati sotto il segno del Capricorno. Le storie che non vanno non dureranno a lungo: tu riesci a dire ‘basta’ quando ti stanchi, non sei in grado di portare per le lunghe i rapporti poco sinceri. E in questa settimana hai voglia di fare chiarezza nel tuo cuore. Sul lavoro, stai cercando di mantenere quello che hai e di risolvere alcuni problemi. Sei agitato per un esame, ma devi credere in te stesso!

Acquario – Tre stelle per l’Acquario. Bene l’amore con Venere che è dalla tua parte, quindi è arrivato il momento di risolvere i problemi. Se una storia ti ha deluso ora devi andare avanti e ricominciare: d’altra parte le nuove conoscenze nella giornata di venerdì sono favorite. Sul lavoro, cerca di pensare a quello che devi fare a settembre. Sei creativo, ma occhio alle discussioni con un capo o un collega!

Pesci – Tre stelle per i nati sotto il segno dei Pesci. In amore cerca di mantenere la calma e di aspettare la prossima settimana per le discussioni. La seconda parte di luglio promette bene, in arrivo emozioni già da mercoledì. Ma tu sei sempre un po’ troppo diffidente. Sul lavoro, cerca di essere prudente e di non fare confusione, specie nelle giornate di lunedì e martedì. C’è chi, forse, deciderà di saltare un appuntamento! Ma recupererà!

