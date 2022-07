Oroscopo Paolo Fox del 15 luglio: venerdì d’amore, ecco per chi scritto su Oroscopo Più da Redazione.

Oroscopo Paolo Fox del 15 luglio: venerdì d’amore, ecco per chi. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Metterai impegno ed entusiasmo nel lavoro e tutto andrà come desideri. Controlla le tue spese, non lasciarti trasportare dagli impulsi o da ciò che dicono gli altri. Avrai la fortuna dalla tua parte in materia di denaro, prova a investire. Potresti avere un incontro speciale con qualcuno del segno del Cancro. Ti diverti a fare una passeggiata e rilassarti, approfittane. La tua relazione con i nativi della Bilancia e dello Scorpione ti darà molta gioia. Potresti rivedere un amico che era stato lontano da te per un po’. Noterai un grande miglioramento in termini di vitalità e umore. Le tensioni che potresti aver avuto in questi giorni scompariranno gradualmente. In salute, se non ti rilassi, quei disagi non andranno via, non farti sopraffare da nulla. Ti sentirai meglio, anche se dovrai continuare a prenderti cura di te stesso e rilassarti.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Le opportunità ti arriveranno inaspettatamente e dovrai sfruttarle. Le stelle ti daranno fortuna in denaro e giochi, ma non correre troppi rischi. Cerca nuove sfide nel tuo lavoro, non ti conviene restare senza fare niente. In amore, qualcosa cambierà nella tua relazione e lo farà in modo positivo, sarai felice. Il rapporto con i tuoi familiari sarà gratificante e rilassato. Se stai cercando di aumentare la famiglia, ora è un buon momento. Risolvi i tuoi problemi con il dialogo, non hai bisogno di essere coinvolto in discussioni. Ti preoccupi troppo, e davvero, non è un grosso problema, rilassati un po’. È conveniente per te fare un tavolo da ginnastica ogni giorno, sarebbe ottimo per la tua salute. Non metterti così comodo, cerca di camminare e muoverti di più, ti farebbe molto bene.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Dovrai essere più attento al lavoro, Gemelli, avrai movimenti importanti. Ci saranno buone opportunità di affari e di investimento, in generale. Avrai una magnifica opportunità per migliorare le cose, devi approfittarne. Avrai notizie su qualcosa di interessante che arriverà da fuori, resta sintonizzato. Dovresti mettere ordine nelle tue carte o documenti, sei un po’ negligente. Qualcuno nella tua famiglia ti darà buoni consigli, sei interessato a prestare attenzione. In amore, sarai in grado di risolvere l’occasionale disaccordo personale che hai con il tuo partner. Avrai rinnovate le tue energie, soprattutto quelle mentali, starai benissimo. Non avrai grossi problemi di salute, ma anche così, non smettere di prenderti cura di te stesso, è molto importante. Dovresti cambiare un po’ il tuo stile di vita sedentario, non ti giova. Dovresti apportare alcune modifiche serie per migliorare la qualità della tua vita.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Se stavi cercando un lavoro, ora puoi trovare delle cose interessanti. Non cercare di raggiungere l’impossibile, devi darti una tregua. Se stavi cercando qualcosa di nuovo in più, ora puoi ottenerlo facilmente. Con una buona organizzazione, andrai molto più in là di quanto pensi. Puoi avere un incontro o un appuntamento con amore in questo giorno, andrà molto bene per te. Se hai un partner, dovrai contare di più su di lei affinché la relazione vada bene. Oggi avrai un buon atteggiamento verso il tuo ambiente e farai meglio. Inizierai a sentirti molto bene fisicamente, avrai energia per tutto. Cerca di calmarti, è la cosa più consigliabile, se vuoi che tutto vada bene. Guarda la tua dieta, il tuo stomaco sarà il tuo punto debole in questo giorno. Usa il tuo intuito per risolvere i tuoi problemi di salute, oggi avrai molto successo.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Se sei più coerente con ciò che spendi e ciò che guadagni, allora tutto andrà bene per te. Ti preoccupi per problemi di lavoro, ma in realtà non hai motivo. Fai attenzione a ciò che dici sui tuoi compiti, si consiglia discrezione. Dovrai trovare l’equilibrio tra i tuoi interessi e quelli degli altri. Innamorato, il tuo partner vuole darti amore e supporto, ma tu devi fare la tua parte. La tua vita sentimentale ti dà molta sicurezza e la ami, goditela. I tuoi rapporti con gli altri saranno abbastanza buoni e avrai incontri gratificanti. Se in questi giorni ti sei sentito un po’ male, ora migliorerai e ti alleggerirai. In salute, il tuo benessere dipenderà esclusivamente da ciò che fai per prenderti cura di te stesso. Stai bene e con energie elevate, cogli l’occasione per fare quello che vuoi.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Sei in un momento buono e propizio per trovare un lavoro che ti piace. È un buon momento per provare a fare un investimento in una casa, se te lo puoi permettere. Potresti ricevere una buona offerta che ti fa cambiare il corso che hai seguito. Oggi trascorrerai una giornata molto piacevole con qualcuno che hai appena incontrato. Innamorato, stai cercando di organizzare la tua vita come piace a te, continua così. Potresti avere problemi con qualcuno della tua famiglia, ma puoi evitarlo. Avrai nuove iniziative e proverai a realizzarle, devi farlo. Sei con qualche flessione nelle difese, è meglio che inizi a prenderti cura di te ora. Non puoi gestire tutto, e questo ti infastidisce molto, ma devi accettarlo. Sei in buona salute, saranno solo pochi giorni in cui sarai un po’ debole, presto starai meglio. Dopo, avrai una grande vitalità.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Ma non esagerare nemmeno con la spesa. Sarai in grado di apportare alcune modifiche o miglioramenti, la tua economia lo consentirà. Non lasciare nulla in sospeso al lavoro, sarà la chiave per funzionare bene. Per migliorare le tue finanze, devi incontrare nuove persone e socializzare di più. In amore, le circostanze ti saranno favorevoli per sviluppare una relazione speciale. Goditi ciò che hai attualmente e fai qualcosa di diverso in questo giorno. Dovrai approfittare di quell’ottimismo che ti invade per risolvere le cose. Sei di buon umore e ti senti bene, cerchi di uscire, muoverti, prendere un po’ d’aria. Trova un posto dove ti senti bene per isolarti e riposare un po’. Dopo un buon riposo, noterai che il tuo corpo tende ad equilibrarsi. In salute, sei molto vitale e ottimista e non ti mancherà nemmeno l’energia.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Al lavoro hai avuto dei giorni un po’ di routine, ma ora avrai dei cambiamenti, Scorpione. Sarai in grado di lanciare nuovi e diversi progetti di lavoro o di business. Nei tuoi affari, dovrai essere consapevole e controllare ciò che sta accadendo intorno a te. Se il denaro è stato ritardato, non preoccuparti, arriverà presto. Nel campo dell’amore ti mancano le gioie, ti senti un po’ solo. Senti che il piano emotivo è l’unico che ti delude, ma sarà risolto. La tua famiglia sarà molto consapevole di te e ti farà divertire. Non vedrai l’ora di tornare a casa per essere vicino alla famiglia, ti sentirai bene. Accadranno cose inaspettate che ti daranno tensione in questo giorno, ma andrà bene. Per avere una buona salute, mantieni un’attività fisica costante e vedrai come ti sentirai molto meglio. La tranquillità sarebbe il rimedio al tuo disagio, prova a trovarlo.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – I tuoi colleghi ti aiuteranno di fronte a una battuta d’arresto sul lavoro, Sagittario, fiducia. Riceverai un invito a partecipare a un evento che ti darà un reddito. Economicamente stai molto bene, ma devi cercare di risparmiare, ti si addice. Ti adatterai molto bene alle circostanze, e ne approfitterai, farai bene. Metterai in ordine i tuoi affari e disegnerai piani che ti porteranno al successo. Innamorato, il tuo partner ti farà una piacevole e inaspettata sorpresa che ti entusiasmerà. Se vuoi coprire troppo, non otterrai nulla di concreto e ti complicherai la vita. Un atteggiamento positivo è la migliore medicina per tutti i mali, provalo per la tua salute. Mentalmente ti senti un po’ insicuro e confuso, a causa dell’azione delle stelle. Fai buon uso del tuo tempo libero e non caricarti di obblighi inutili.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Faresti molto meglio se organizzassi i tuoi compiti al lavoro, in questo modo avresti più tempo. Ora puoi ottenere uno stipendio più alto di quello attuale. Dal punto di vista lavorativo, lo stai trovando abbastanza gratificante, avrai soddisfazione. I tuoi parenti stretti ti faranno sentire molto felice, avrai la loro compagnia. Avrai grandi gioie e molta complicità con qualcuno, goditela. Se vuoi che tutto vada bene, dovrai mettere qualcosa in più da parte tua in amore. Dovresti sollevarti dalle responsabilità in tutte le aree della tua vita. Dovresti fare un controllo medico per stare calmo e stare bene. Potresti avere un giorno di riposo dopo un altro molto difficile. Avrai un ottimo umore e diffonderai energia positiva agli altri. Se smetti di pensare di essere in cattive condizioni di salute, inizierai a sentirti meglio.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Ora che stai bene finanziariamente, Acquario. Non smettere di salvare, ti tornerà utile. È difficile per te esprimere le tue idee ed essere ascoltato al lavoro, provaci. Stai attento, non devi fare spese inutili in questo momento. Oggi trascorrerai una buona giornata lavorativa, ti divertirai anche un po’. Farai le cose che ti piacciono di più e ti godrai lo spazio di cui hai bisogno. Gli amici saranno il tuo supporto in questa stagione e dovresti andare da loro. Approfondirai un po’ di amicizia, ti sentirai con unione e amore per qualcuno di speciale. Avrai voglia di rilassarti e riposare, sei abbastanza stanco, fallo. Hai molta energia e buon umore, cerca di mantenerli per un po’ di tempo. In salute, fai la tua parte, il tuo corpo non risponde come vuoi stressare, cerca di riposare. In ogni caso, sei con le batterie accese e non ti perderai nulla di ciò che accade.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Avrai voglia di andare al lavoro ora, Pesci, perché lì ti sentirai molto a tuo agio. Al lavoro non ti costerà essere all’altezza del compito, farai tutto molto bene. Avrai cambiamenti nei tuoi compiti che ti saranno un po’ sconcertanti, ma sono adatti a te. Professionalmente potrai metterti in mostra e avrai una buona organizzazione, te la caverai benissimo. Il tuo partner sarà il tuo complice, ti capirà perfettamente in tutto ciò che fai. È un buon momento per introdurre cambiamenti importanti nell’amore, provaci. Oggi vorrai trascorrere una giornata tranquilla a casa, insieme alla tua gente. Non dimenticherai i tuoi cari, sarai lì ad ascoltarli. Sarai di buon umore e diffonderai la tua gioia agli altri, che ti seguiranno. Sei pieno di energia, intuizione e creatività, approfitta del momento. Per la tua salute, prendi alcune precauzioni, hai una certa propensione a prendere il raffreddore dai condizionatori.

