Oroscopo Barbanera di venerdì 15 luglio: alti e bassi di giornata

Oroscopo di Barbanera per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Grande ottimismo, grazie al sestile lunare con Giove! Anche qualcosa che prima vi sembrava impossibile inizia via via a concretizzarsi.

Toro (21 aprile-20 maggio) – A parte un po’ di nervosismo a fine giornata, per il resto i buoni rapporti mattutini fra Mercurio e Urano vi permettono di trovare soluzioni brillanti.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Qualcuno tenta di farvi le scarpe? Occhio alla quadratura di Venere con Nettuno al risveglio. State con gli occhi ben aperti nell’intricato mondo degli affari.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Concentrate l’attenzione su di voi con grandissima bravura, grazie a Mercurio in sestile con Urano. Al centro del palco chi vi ruberà la scena?

Le stelle di Barbanera per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Vi perdete in chiacchiere, a causa della Luna di passaggio nel vostro segno opposto. Ora dovrete correre non poco, per recuperare il tempo perso.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Se restate concentrati, il vostro rendimento sale e potete dare il meglio nel lavoro o nello studio. Nelle faccende domestiche vi occorre un aiuto.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Una visione della vita molto simile potrebbe innescare la scintilla in una bella e intrigante relazione. Appoggiati dal trigono lunare… che appeal!

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – La presenza della Luna nel sognatore Acquario vi fa perdere in concretezza. Ecco che avete la testa fra le nuvole e il capo… se ne accorge!

Oroscopo di Barbanera per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Con l’armonia lunare con il vostro segno, l’umore è buono, e riuscite a perdonare il partner per un piccolo ritardo o una lieve dimenticanza.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Le eccessive emotività e possessività causate dalla congiunzione della Luna con Plutone, non vi darà troppo filo da torcere e svanirà in poco tempo.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Pur se Marte in questo momento non vi sorride, potete contare sul sestile lunare con Giove. Vi arrampicate sugli specchi, ma alla fine arrivate!

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Avete alcuni timori nei riguardi della vostra reputazione. Sarà per colpa della disarmonia Venere-Nettuno o per qualche pasticcio combinato?

