“Ha smesso di adularlo” | Chiara Ferragni non può più negarlo: è crisi

Negli ultimi giorni una feroce polemica ha preso piede sul web. Si mormora infatti da tempo circa l’assenza di misure di sicurezza nelle principali città italiane. Dopo i disordini a Roma, con ondate dilaganti di cinghiali e il surplus di spazzatura non smaltita, il focus torna su Milano.

La celeberrima influencer e imprenditrice Chiara Ferragni è scesa in campo per difendere l’integrità della sua terra, ma l’intervento ha scatenato anche ampie critiche.

Chiara Ferragni si rivolge al sindaco, la replica non tarda ad arrivare

Chiara Ferragni ha una posizione pubblica molto preminente, e sfrutta proprio la sua celebrità per combattere pregiudizi e sposare cause pubbliche. In tale contesto, l’influencer ha recentemente e tenacemente perorato la causa LGBTQ+, assieme al marito Fedez.

Sebbene sia stata insignita dal sindaco di Milano Beppe Sala nel 2020 dell’Ambrogino d’oro per l’impegno durante l’epidemia di Covid-19 grazie alla sua raccolta fondi, Chiara Ferragni negli ultimi giorni non gli ha risparmiato una dura reprimenda. La situazione sociale nell’interland milanese rischia di andare seriamente fuori controllo, come da lei stessa sottolineato: “Ogni giorno ho conoscenti e cari che vengono rapinati in casa. Piccoli negozi al dettaglio del quartiere, che vengono svuotati dell’incasso giornaliero. Persone fermate per strada con armi e derubate di tutto“. Ha poi aggiunto: “La situazione è fuori controllo. Per noi e i nostri figli abbiamo bisogno di fare qualcosa. Mi appello al nostro sindaco, Beppe Sala“.

La reazione del web è quanto meno divisiva. Da una parte molti follower sostengono la sua presa di posizione, dall’altra altri le recriminano la mancata coerenza. Come ad esempio questo utente di Twitter, che le imputa di preoccuparsi solamente quando la realtà arriva a toccare il suo privato placcato oro:

A Milano troppa violenza, sentenzia impaurita la tuttologa #Ferragni. Finchè la criminalità dilaga nelle periferie dei poveracci, va tutto bene, quando si sentono in pericolo nei loro super attici in centro, allora i vips, smettono di adulare il loro amato sindaco arcobaleno. — Francesca Paolino (@LaFranci27) July 13, 2022

Che la carenza di misure di sicurezza nei centri urbani italiani sia un fenomeno sempre più preoccupante è sotto gli occhi di tutti. Chiara Ferragni è sicuramente un personaggio ascoltato e riverito dai media, tuttavia parte dell’audience ritiene che sposi solamente le battaglie a lei più congeniali. L’influencer potrebbe avere un ruolo risolutivo nella questione: voi che ne pensate?

