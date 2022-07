Giulia Salemi: dura realtà dietro a quel sorriso “Sono tossici, ho dovuto…”

L’influencer Giulia Salemi si sbottona e confessa un duro trascorso nel suo privato: ecco come ha vissuto le montagne di critiche.

La frizzante Giulia Salemi nasconde un segreto nel suo privato. Dopo l’esperienza al “GF Vip” e alla nascita dell’amore con il giovane showman Pierpaolo Pretelli, la coppia ha attraversato diversi momenti cruciali.

Giulia ha infatti lanciato la sua prestigiosa linea di abbigliamento e beachwear “Goldsand”, mentre il fidanzato si è dilettato al fianco di Mara Venier a “Domenica in”, fungendo da prezzemolino nel programma. Si è poi dato alla carriera radiofonica, costantemente spalleggiato dalla sua partner. Dopo le illazioni circa la loro separazione durante le festività pasquali, e i battibecchi con la madre di Giulia, Fariba Tehrani, l’influencer svuota una volta per tutte il sacco.

Giulia Salemi parla delle critiche ricevute dai fan: “Ho imparato a dare meno peso”

La stupenda Giulia Salemi ha rivelato i suoi pensieri sulle condanne degli haters al magazine “Chi” in una eloquente intervista. L’influencer dimostra di aver ben seminato per il futuro, e infatti si ritroverà al timone di “Salotto Salemi“, il beauty-show prossimamente in onda su La5. Non è tutto: la giovane showgirl condurrà assieme a Nicolò De Deviitis la prossima edizione del “Giffoni Film Festival“, che sarà varato in data 21 luglio a Valle Piana.

Le critiche sono sempre un macigno, spesso se faziose, e Giulia Salemi ha dichiarato al settimanale di Alfonso Signorini: “Non voglio fare l’ipocrita. Se leggo degli insulti, specialmente gratuiti, non ci rimango bene. Con gli anni ho imparato a dare meno peso. Amo le critiche costruttive, altro sono i messaggi per ferire o insultare.”.

Ha inoltre cercato di sensibilizzare il pubblico del web: “Non dimentichiamoci che tutti abbiamo una vita, che è un compromesso tra quella che vorremmo e la realizzazione dei nostri sogni. A volte devo dire che i social stanno diventando un po’ tossici…“. Alcuni utenti diventano davvero perfidi e, in tal caso, la soubrette reagisce così: “No, basta, non rispondo più. Sono più focalizzata sulle persone che mi vogliono bene…“. A beneficio di Alfonso Signorini, che l’ha reclutata nel suo reality “GF Vip”, Giulia Salemi ha dichiarato: “Sono molto più risoluta, all’ingresso ero un po’ confusa, ora sono più matura. Ho messo le basi del mio futuro: ha acquistato casa, ho una relazione sana da due anni, riesco a lavorare bene. Sto un po’ raccogliendo quello che ho seminato negli anni passati…“.

Insomma, il futuro privato e professionale di Giulia Salemi sembra profilarsi ricco di soddisfazioni e successi: non possiamo che augurarle di procedere a vele spiegate!

The post Giulia Salemi: dura realtà dietro a quel sorriso “Sono tossici, ho dovuto…” appeared first on Ck12 Giornale.