alvin-fa-piangere-ilary:-messaggio-spiazzante-“aveva-ragione-francesco-sei…”

Per Ilary Blasi si profila un curioso episodio di iettatura di diretta: l’amico di una vita era all’oscuro di tutto?

La blasonata conduttrice Ilary Blasi negli ultimi giorni si è posta al centro di rumors incontrollabili, approdati persino nei maggiori TG nazionali. La sua rottura con il “Pupone” della Roma Francesco Totti ha infatti investito l’opinione pubblica con inaspettato vigore.

La storica coppia ha infatti sciolto la loro chiacchierata relazione dopo circa 17 anni di stellare matrimonio. Dopo i pettegolezzi emersi all’inizio dell’anno, che vedevano Francesco Totti legato ad una misteriosa clone, più giovane e sconosciuta, di Ilary, i due coniugi si erano affrettati a smentire l’illegittima liaison. A mesi di distanza, invece, la coppia è definitivamente scoppiata, come annunciato da Ilary stessa in un comunicato. “Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia”.

La replica di Totti al comunicato di Ilary e il controverso episodio con Alvin

Di contro, l’ex capitano della Roma ha confermato: “Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile. Tutto quello che ho detto e fatto negli ultimi mesi è stato detto e fatto per proteggere i nostri figli, che saranno sempre la priorità assoluta della mia vita. Continuerò a essere vicino a Ilary nella crescita dei nostri tre meravigliosi figli, sempre nel rispetto di mia moglie. Confido nel massimo rispetto della nostra privacy, soprattutto per la serenità dei nostri figli“.

Le diplomatiche ammissioni dei coniugi Totti-Blasi hanno decisamente segnato l’opinione pubblica che, dopo le smentite sulla relazione del “Pupone” con Noemi Bocchi, aveva intravisto nuova serenità per il loro matrimonio. Tra tutti, è stato l’amico storico di Ilary, l’inviato Alvin, a sollevare maggiori perplessità. Lo storico volto de “L’Isola dei Famosi”, infatti, durante la finale aveva riservato un ringraziamento speciale all’amica, tributandola di un: “Aveva ragione Francesco, sei unica“.

A ragion veduta, l’omaggio appare piuttosto grottesco: solamente una manciata di giorni più tardi, infatti, sarebbe stata diffusa la notizia della separazione. Anche gli utenti del web hanno rilevato questa anomalia: quella di Alvin era una stoccatina, o inconsapevole tempismo errato?

I suoi occhi pieni di lacrime adesso hanno un senso. Ilary Blasi e Totti io non lo accetto pic.twitter.com/aJGltvwDDC — Mery (@goddessofnight_) July 13, 2022

La commozione evidente di Ilary Blasi assume ora nuove sfumature: la conduttrice era certamente già in odore di rottura, e il toccante messaggio dell’amico l’avrà probabilmente indotta a ulteriori riflessioni. I coniugi sembrano per il momento mantenere un profilo basso: se Totti cela faticosamente la sua relazione con Noemi Bocchi, Ilary si dedica allo yoga e ai safari in Tanzania, lontano dai media nazionali. Si vocifera inoltre che abbia perso la testa per un giovane hair-stylist… e a breve la notizia potrebbe trovare un riscontro ufficiale. La favola è finita: per i due si apre un nuovo capitolo, distanti l’uno dall’altro.

