Test Logica | Sei un genio? Scopri il risultato misterioso in 5 secondi

Sei un genio e gli altri non ti credono? Mettiti alla prova e sfida i tuoi amici risolvendo questo test logica in 3 secondi!

Cresce la voglia di cimentarsi nei test logica per dimostrare a tutti che siamo geniali. Stavolta dovrai essere davvero abile per cavartela. Vediamo insieme questo nuovo indovinello.

Ti reputi una persona con una mente superiore? O magari sei un appassionato di test logica e rompicapo? Allora sei nel posto giusto. Il passatempo più conosciuto e amato dell’estate é l’enigmistica. Tra cruciverba, indovinelli e rompicapo si può trovare di tutto sulle riviste specializzate e in rete.

Passare il tempo a risolvere indovinelli é proprio una bella abitudine per diversificare i propri hobby. Anche nelle animazioni dei villaggi turistici, in molti propongono questo tipo di quiz per mettere alla prova le proprie capacità divertendosi. Se sei un appassionato di questi giochetti anche tu, potrai cimentarti ora nella risoluzione alla velocità della luce. Il tempo che avrai a disposizione sono solo 5 secondi, in bocca al lupo.

Rilassati, concentrati e adesso iniziamo. Il quesito del test è molto semplice. Osserva bene la figura in alto e scopri il risultato misterioso. Punta il countdown di 5 secondi i provaci subito!

La soluzione del test logica

Ora scopriamo insieme se hai dato la risposta corretta ma prima analizziamo i dati che avevi a disposizione. Nella figura sono rappresentati limoni, bicchieri e consolles. Ad ognuno di questi simboli era necessario abbinare il giusto valore, per trovare il risultato nascosto.

Nella prima riga 3 limoni danno come risultato 33. Nella seconda riga 1 limone + 2 bicchieri danno come risultato 41, mentre nell’ultima 1 bicchiere + 2 consolles fanno 56. Qual era il risultato per l’operazione 1 consolle + 1 limone + 1 bicchiere?

La soluzione è 29. Sei stato in grado di farcela in 5 secondi? Complimenti, allora hai abbinato correttamente i valori ai simboli: il limone 11, il bicchiere 15 e la consolle 4. Se hai indovinato ma ci hai messo più tempo, dovrai allenarti un altro po’ per diventare più veloce.

