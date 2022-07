Sonia Bruganelli zittita malamente | “Diglielo anche a lui!”: le parole su Ilary scatenano la bagarre

L’opinionista del GF VIP è stata letteralmente demolita per un commento ben preciso su Ilary e Totti. La frecciatina è infuocata

La notizia della separazione di Ilary Blasi e Francesco Totti, per quanto fosse nell’aria da diversi mesi, ha lasciato tutti sconvolti. Il loro matrimonio è uno dei più longevi degli ultimi anni, nel mondo dello spettacolo. La loro storia ha infatti fatto sognare tutti: sembravano fatti uno per l’altra e viceversa. Eppure, anche il loro amore si è incrinato e il matrimonio è definitivamente tramontato.

Sonia Bruganelli, a tal proposito, ha voluto esprimere il proprio pensiero su Twitter. Le sue parole, come sempre ben dritte al punto, hanno però scatenato una feroce polemica che le si è rivolta contro. La reazione è stata epica: ecco cos’è successo.

Sonia Bruganelli sotto accusa

L’opinionista del GF VIP 2021/2022, Sonia Bruganelli, contro ogni aspettativa e contro le sue stesse dichiarazioni è pronta ad occupare quella bollente sedia anche per la prossima edizione, in partenza a settembre. Alla sua destra non ci sarà però più Adriana Volpe, ma l’iconica e travolgente Orietta Berti.

Nelle ultime ore, Sonia Bruganelli ha commentato su Twitter la notizia della separazione tra Totti e Ilary Blasi:

Ogni parola spesa su una coppia che dopo molti anni si lascia è una ferita inferta ai figli che meriterebbero solo di affrontare i difficili e inevitabili cambiamenti di vita senza dover leggere nei minimi dettagli ciò che avrebbe portato mamma e papà a non amarsi più. — sonia bruganelli (@SBruganelli) July 12, 2022

Il commento è riferito all’enorme quantità di gossip che si sta accumulando attorno alla notizia. In particolare, Sonia Bruganelli critica chi parli già di tradimenti reciproci, proponendo nomi e visi delle persone con cui stanno uscendo Totti e Ilary Blasi. Un utente, però, commenta le sue parole con una frecciatina del tutto infuocata:

Ok, tutto giusto. Appena ti vedi con #Signorini, dillo anche a lui. — Giovanni Chiapparino (@chiapparino) July 12, 2022

La frecciatina fa riferimento al prossimo numero di Chi, la rivista di gossip diretta da Alfonso Signorini. Questo, infatti, si sa già che riporterà in prima pagina i dettagli della presunta relazione che Totti avrebbe con una ragazza di nome Noemi, oltre alle presunte frequentazioni di Ilary Blasi. Insomma, Sonia Bruganelli è stata letteralmente zittita in tronco da un utente: l’opinionista del GF VIP risponderà o lascerà che il silenzio parli per lei?

