Oroscopo Paolo Fox del 14 luglio: amore e lavoro al top giovedì scritto su Oroscopo Più da Redazione.

Oroscopo Paolo Fox del 14 luglio: amore e lavoro al top giovedì. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Vi aspetta una giornata piacevole e piacevole, ma allo stesso tempo anche ricca di azione e avventura. Un giorno fortunato per gli affari e il lavoro mondani, e ugualmente abbastanza felice a livello personale o familiare. Il destino avvicina sempre di più la realizzazione dei tuoi sogni e illusioni più profondi.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Anche se tutto sta andando perfettamente fuori, tuttavia, per qualsiasi motivo, oggi non ti sentirai troppo bene dentro. Forse sei afflitto da preoccupazioni o preoccupazioni che non hanno molto senso, oppure pensi al futuro con qualche paura o angoscia. Fortunatamente, tutto è temporaneo.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Oggi puoi avere un grande momento di successo legato al tuo lavoro o alla tua situazione finanziaria, qualcosa che aspettavi da molto tempo può diventare realtà. Ma è anche vero che ti troverai molto bene, pieno di ottimismo e tirando fuori il meglio di te. Vivrai ogni successo sarà come un grande trionfo.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Con tutta la sensibilità che porti, puoi diventare una creatura davvero meravigliosa quando ti senti davvero felice, poi otterrai il meglio di te, che è molto, e cercherai di rendere felici tutti intorno a te. E oggi avrai l’opportunità di sperimentare tutto questo ad un certo punto della giornata.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Sei in un grande momento, soprattutto nella tua vita professionale e materiale, preparando ogni giorno progetti nuovi e molto ambiziosi e pianificando viaggi e avventure. Ma mentre vinci nuove battaglie ogni giorno, le stelle ti avvertono di nuovo, fai attenzione all’invidia e ai nemici subdoli.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Oggi ti arriva un successo o una gioia inaspettati in relazione alla tua situazione lavorativa o finanziaria. Il destino ha voluto premiarti perché hai ottenuto tutto in base ai sacrifici, ma ora, finalmente, o in brevissimo tempo, scoprirai che prima o poi i frutti si raccolgono e arrivano le soddisfazioni.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – In generale, sei un essere di pace, armonia e consenso, ma ci sono momenti in cui non hai altra scelta che sbattere il pugno sul tavolo e imporre la tua volontà, non importa quanto violi la tua natura. Proprio oggi dovrai vivere una situazione di questo tipo nel tuo ambiente lavorativo o in quello familiare.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Hai qualche sogno importante a portata di mano, devi solo agire con calma e intelligenza, ma anche con grande cautela e discrezione. Il segreto del tuo successo finale sta nel fatto che gli altri non conoscono le tue vere intenzioni e ora più che mai sei molto vicino al raggiungimento di un obiettivo ambito.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Ti aspetta una giornata un po’ strana perché hai i pianeti a tuo favore e, quindi, la fortuna in faccia e, però, a volte potresti voltarti indietro e lasciarti trasportare da dubbi, paure assurde o momenti di malinconia. Ma niente di male dal passato tornerà, il dolore e la paura sono lasciati alle spalle.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – La Luna è nel tuo segno e forma aspetti positivi con altri pianeti, il che ti porterà a sentirti bene e vedere le cose in modo positivo e persino ottimista a volte. Il tempo dei grandi sacrifici è finito e ora finalmente conosci momenti di riposo e pace nel tuo cuore. Cerca di viverli pienamente.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Sta arrivando una sorpresa che ti renderà molto felice in tutti gli ambiti della tua vita. È tempo di ricevere una ricompensa tanto grande quanto meritata e se ciò non ti accade oggi, il che è abbastanza probabile, non preoccuparti perché sta bussando alla tua porta e non ti farà aspettare. Tutto cambierà per il meglio.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Devi scappare dai pensieri negativi perché non solo ti faranno sentire molto male, ma ti impediranno anche di essere felice quando otterrai un certo successo. È da molto tempo che fai fatica al lavoro, ti senti sottovalutato o circondato da nemici, ma molto presto ti arriverà una grande sorpresa positiva.

