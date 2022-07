Oroscopo Estate 2022: quali single faranno scintille e quali coppie si sfasceranno scritto su Oroscopo Più da Redazione.

L’Oroscopo dell’Estate 2022: quali single faranno scintille e quali coppie si sfasceranno. Gli ormoni si risvegliano, i feromoni vengono rilasciati in quantità industriale, la voglia di innamorarsi o anche solo di flirtare è alle stelle. Ma come sarà questa estate sotto questo punto di vista?

Lo abbiamo chiesto alle Stelle, o almeno lo ha fatto per noi Massimo Giannone, astrologo e sensitivo. «Attraverso le vibrazioni astrali avrete una nuova visione di vita e di leggerezza. Dopo un lungo periodo, che ci ha visti tutti costretti a vivere chiusi – in noi stessi e nelle nostre case – perché un virus ci ha impedito di vivere normalmente, avvertiremo l’esigenza di stare all’aria aperta, di abbracciarci, di vivere intense passioni.

Le energie che porterà Giove, entrato in Ariete, saranno enormi: esso stimolerà l’azione un po’ impulsiva, ma anche tanto coraggiosa; si vinceranno paure e si faranno cose insolite per il proprio segno».

Sarà quindi un’estate ricca di novità per molti segni dello Zodiaco, che per la prima volta adotteranno atteggiamenti insoliti. Ecco le previsioni hot & love per quest’estate 2022.

Ariete

Giove l’11 maggio è entrato nel vostro segno e renderà magica questa vostra estate, ricca di eventi fortunati. Sarete particolarmente ambiti e corteggiati. Le energie astrali alleggeriranno le situazioni pesanti e vi doneranno nuovi stimoli.

I rapporti di coppia vivranno un’estate intensa con un altissimo livello di complicità, esplorerete nuovi orizzonti insieme, camminando mano nella mano e venendovi incontro. Bisognerà soltanto vincere l’impazienza. Sarete amabili, dolci e vogliosi di coccole…

Single, avrete la possibilità di conquistare grazie a a un’enfasi e a un atteggiamento dolce e romantico che vi caratterizzerà. Per sedurre non sfruttate solo il coraggio, siate fantasiosi.

In quanto a eros, lancerete messaggi sessuali che saranno largamente accolti da chi vi ama.

Segno boom: Gemelli

Toro

Con Marte nel vostro segno sprizzerete di energia, non vi saranno aspetti negativi e avrete un focus di chiarezza di intenti che non solo vi farà stare bene, ma metterà a proprio agio le persone che vi stanno accanto. Sarete più morbidi e disponibili del solito e il vostro fascino conquisterà con estrema facilità.

Le relazioni di coppia durante questa fase estiva avranno la possibilità di fare un salto di qualità, le passioni saranno intense e vi comprenderete con un solo sguardo: riuscirete a rendere più stabile il rapporto e prenderete decisioni importanti per il futuro.

Single, sarete molto seduttivi e il vostro fascino ammalierà le nuove conoscenze. Siate però sinceri e il rapporto diverrà costruttivo e solido.

In quanto al sesso, avrete la tendenza a sedurre persone più mature di voi.

Segno boom: Vergine

Gemelli

Con Venere nel segno, il pianeta della bellezza e dell’amore, sino al 15 luglio, dovrete approfittare di questa fase perché sarete particolarmente frizzanti e ricchi di stimoli che conquisteranno gli altri per la vostra simpatia e per la vostra freschezza. Sarete seducenti e attraenti.

In coppia, si prevede un’ottima estate per il vostro segno, ma bisognerà vincere la vostra necessità di leggerezza: siate profondi e cercate di dare certezze al vostro partner che necessita di più stabilità e di più coerenza. In tal modo andrete incontro alle sue esigenze e cancellerete le problematiche vissute di recente.

Single, avvertirete l’esigenza di un rapporto stabile e duraturo, sarete profondi e in grado di comprendere le necessità delle nuove conoscenze.

In quanto al sesso, avvertirete una grande esigenza di leggerezza e condurrete il partner in lidi proibiti.

Segno boom: Ariete

Cancro

Venere transiterà nel vostro segno da fine luglio fino al 10 agosto, finalmente arriverà quel calore che vi è mancato da un po’ e con Urano e Giove disponibili renderete possibile l’improbabile. Si esige però di essere ponderati e profondi nei confronti degli altri. Vincete le vostre incertezze e avrete un’estate fantastica.

Per chi è in coppia, Venere alimenterà tantissimo la vostra sensibilità: sarete empatici nei confronti di chi vi ama e darete sostegno alle sue necessità. Si prevede una vacanza indimenticabile in un luogo che vi rappresenta, i ricordi riaffioreranno e rinsalderanno il vostro rapporto. Non fatevi nuocere dalle interferenze esterne.

Single, avrete voglia di coccole e di tenerezze, sarete dolci con le nuove conoscenze e le conquisterete con un fare romantico.

In quanto al sesso, userete l’erotismo e la sessualità per tenere legato a voi il partner.

Segno boom: Scorpione

Leone

Molte energie astrali tenderanno a infastidirvi, dovrete mantenere il controllo ed essere cauti nell’esprimere le vostre necessità. A fine agosto Venere transiterà nel vostro segno e renderà più piacevole e ricca di sintonia la fase estiva. Urano cercherà di nuocervi: evitate la fretta e l’impulsività.

Coppie, agosto eccezionale: molti vostri sogni proibiti saranno soddisfatti da chi vi ama, tutto scorre finalmente liscio. Avrete la tendenza al dialogo e saprete gestire le emozioni, questa vostra tendenza stimolerà al meglio la persona amata.

Single, evitate di essere musoni e imporre il vostro volere altrimenti rischiate di perdervi delle occasioni valide con una persona speciale in arrivo durante questa fase.

In quanto al sesso, avrete un’enorme energia erotica che sfogherete fra le lenzuola.

Segno boom: Leone

Vergine

Mercurio, il pianeta della comunicazione, si troverà nel vostro segno e stimolerà al meglio il dialogo e il modo di rapportarvi con le persone amate. Anche Venere sarà ben disposta e in più Marte vi darà le energie necessarie a superare ogni tipo di problematica… Evitate di elaborare troppo e vivrete una fantastica estate.

Accoppiati, avrete la possibilità di vivere una delle più belle estati del vostro rapporto di coppia, approfittate di queste energie favorevoli per prendere decisioni importanti circa la costruzione di un nuovo sogno o di un nuovo progetto insieme. Regalatevi una vacanza indimenticabile.

Single, una nuova conoscenza vi sarà presentata da un’amicizia di vecchia data, parlate poco e siate sensuali, solo così la conquisterete.

In quanto al sesso, attenzione: rischiate di inibire il partner con le vostre elucubrazioni mentali, giocate di più.

Segno boom: Toro

Bilancia

Con Saturno e Venere bendisposti avrete un’estate ricca di opportunità favorevoli, sarete accarezzati dall’energia astrale e apprezzati per l’animo profondo e affidabile. Finalmente potrete vivere una fase trionfante senza problematiche e senza nulla che vi disturberà, siate però morbidi e chiari e cercate di evitare le inutili elaborazioni mentali.

Accoppiati, inizierete quest’estate con tante difficoltà e tante incomprensioni. Giove è in aspetto negativo e Marte crea nervosismo, donando confusione e incomprensione, ma nel mese di luglio la situazione volgerà al meglio, anche se il tuo Giove continuerà a disturbare siete attenti alle parole e dosate tutto.

Single, pensare troppo non vi farà bene e vi renderà antipatici verso le nuove conoscenze, cercate invece di incuriosirli con un fare misterioso.

Sesso: troppi dilemmi mentali potrebbero bloccare la vostra intimità.

Segno boom: Sagittario

Scorpione

Scorpione, anche il vostro segno sarà infastidito da alcuni pianeti che vi richiederanno un controllo dell’impulso e una visione più cauta nel gestire i vostri rapporti. Siate comprensivi e disponibili nei confronti di chi amate: in tal modo riuscirete a rendere meno difficile questa vostra fase. Governate le vostre paure e le freddezze si trasformeranno in intensi abbracci.

Accoppiati, anche per il vostro segno l’inizio dell’estate non sarà dei migliori. Saturno e Urano inviano energie poco favorevoli, che incideranno sulla vostra relazione. Ma i due successivi mesi, a parte Marte in posizione che suggerisce tensione, Mercurio e Venere vi regaleranno momenti indimenticabili. State attenti a non provocare.

Single, rivolgere la mente al passato e alle esperienze vissute non sarà buona cosa, le nuove conoscenze saranno alla vostra portata, ma si esige leggerezza.

In merito al sesso, avrete un impeto d’amore elevato e pulsioni che farete fatica a sedare.

Segno boom: Cancro

Sagittario

Il mese di luglio non sarà molto favorevole per il vostro segno: Venere invia energie poco favorevoli, sarete stanchi e si possono creare dei malintesi di non facile soluzione. Giove e Saturno vi daranno sostegno e vi aiuteranno a trasformare queste energie in qualcosa di più valido. Nel mese di agosto tutto cambia, un mese molto positivo e ricco di intense emozioni e un magnetismo fantastico.

Per chi è in coppia, la vostra estate sarà un po’ altalenante: inizierete alla grande con Giove, Marte e Saturno favorevoli. Grinta, passione e voglia di fare enormi. Nel mese di luglio, Venere si mette in aspetto negativo e, proprio nelle relazioni, vi toglierà le certezze e vi suggerirà qualche ansia. Solo attraverso un atteggiamento positivo e sorridente, migliorerete la vostra estate.

Single, gli sbalzi di umore potrebbero mettere a dura prova una nuova conoscenza che vi intrigherà: vi perdereste un’occasione irripetibile.

Attenzione all’eros: troppe effusioni in pubblico non saranno apprezzate da chi vi ama.

Segno boom: Bilancia

Capricorno

Finalmente le difficoltà si allontaneranno: Marte è positivo nel mese di luglio, ma Mercurio e Venere sono in opposizione. Avrete le energie necessarie per fronteggiare ogni tipo di ostacolo, ma dovrete tenere bene a bada la vostra comunicazione e non ingelosire il partner. Agosto sarà davvero fantastico e finalmente godrete delle energie con tanto amore e passionalità.

Per chi è in coppia, il vostro inizio d’estate non sarà dei migliori, ma Venere vi protegge da molti pianeti che vi sono ostili. Basterà avere un elevato controllo e ogni cosa tornerà in armonia. Già a luglio Marte sarà molto favorevole, ma Mercurio e Venere si dispongono negativamente. Non preoccupatevi perché ad agosto vivrete un mese fantastico, ricco di emozioni e di intensità.

Single, evitate di isolarvi e fatevi conoscere meglio, spesso è difficile comprendervi e le nuove conoscenze potrebbero essere non disponibili ad attendere troppo.

Settore sesso: durante questa fase vi lascerete andare e vivrete passioni indimenticabili.

Segno boom: Pesci

Acquario

Venere sarà favorevole nel mese di luglio, sarete particolarmente fascinosi, ma si esige un atteggiamento profondo visto che Marte non invia energie positive nei vostri confronti. Siate cauti ed evitate ogni tipo di tensione. Nel mese di agosto le energie non saranno tanto favorevoli, evitate le critiche e state molto attenti alle provocazioni.

Durante quest’estate i vostri umori potranno incidere nella serenità del vostro rapporto di coppia: sarà necessaria una grande leggerezza e un atteggiamento non critico nei confronti di chi si ama. Nel mese di luglio, Marte in aspetto di quadratura potrebbe farvi commettere degli errori di valutazione e agire con impulsività. Solo attraverso la vostra trasgressione potrete godervi quest’estate.

Single, evitate di dire sempre la vostra e fatevi apprezzare per il vostro essere rivoluzionario, apparire troppo critici non vi renderà simpatici.

Nell’eros, vi lascerete guidare dal vostro istinto e travolgerete il partner.

Segno boom: Leone

Pesci

Agosto sarà il mese più bello di questa vostra estate: Venere vi farà vincere ogni tipo di problematica nel vostro rapporto di coppia e in più Marte invierà energie molto positive che vi daranno gli stimoli giusti e tanta passione. Nulla cercherà di tormentarvi o di mettervi ansia, sarete più decisi del solito e più seduttivi.

Accoppiati, sarà un’estate fantastica per il vostro segno. Mercurio vi stimolerà nelle relazioni: sarete amati e coccolati dalle persone intorno a voi, inoltre Marte vi invierà energie fantastiche e potenzierete il vostro animo con tante fantasie d’amore. Le vostre vacanze saranno ricche di emozioni e di momenti di dolcezza.

Single, avrete modo di parlare in modo seducente, il vostro tono conquisterà per la vostra tendenza a rassicurare gli altri e renderli partecipi del vostro quotidiano.

In genere il sesso non è nulla di eccezionale, ma in questa fase non riuscirete a farne a meno.

Segno boom: Capricorno

