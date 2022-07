Oroscopo Branko del 14 luglio: giovedì di grandi emozioni scritto su Oroscopo Più da Redazione.

Oroscopo Branko del 14 luglio: giovedì di grandi emozioni. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Impara a porre determinati limiti ai tuoi rapporti di lavoro, Ariete, evitare problemi. Otterrai buoni risultati nel tuo lavoro e riceverai le congratulazioni per questo. Se sei un lavoratore autonomo, per ora non incassare grosse spese, aspetta un po’. Non lasciare che le voci ti influenzino, non hanno basi nella realtà. Sarebbe molto bello per te fare qualcosa di diverso che ti eccita, evitare la routine. Non smettere di uscire, presto potresti incontrare persone nuove e interessanti per amore. Così poco, sarai in grado di uscire dalla monotonia e divertirti. Se hai problemi a dormire, fai esercizio, ma non sei sopraffatto, passerà presto. Al mattino ti sveglierai con molta energia, ti sentirai molto bene. Non trascurare le tue buone abitudini di salute, con un po’ di ordine, tutto ti andrà meglio. Cerca di sorridere un po’ di più, è un’ottima terapia per lo spirito.

Toro (21 aprile-20 maggio) – Se parli con il tuo capo, Toro, sarai in grado di risolvere alcuni problemi in sospeso che hai. Cerca di risparmiare un po’, finché non riesci a ripulire completamente la tua economia. Se stai cercando un lavoro, potresti trovare qualcosa che ti aiuterà a rimetterti in piedi. Prova a guardare la tua professione in un altro modo, il tuo atteggiamento influenza il modo in cui la vedi. Pianifica una vacanza o un viaggio veloce, ti divertirai e ti disconnetterai da tutto. In amore, è un momento favorevole per cercare di avvicinarsi a chi ti piace. Lasciati consigliare da qualcuno in famiglia che ti ama, può aiutarti. Se hai un partner, la tua relazione entrerà in una fase felice e anche positiva. Ti sentirai molto bene fisicamente e godrai anche della chiarezza mentale. Le stelle stanno proteggendo la tua salute in questo momento, ma non abusarne. La tua forza e vitalità migliorano ogni giorno, ti sentirai capace di tutto.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Al lavoro risolverai qualche problema in sospeso, Gemellie ti sentirai molto bene. Una buona e positiva striscia ti arriva, se ti dedichi al mondo del commercio. Professionalmente, lasciati trasportare dal tuo intuito, vedrai che buoni risultati. Un amico chiederà il tuo aiuto oggi e tu devi offrirglielo, ti ringrazierà. La tua migliore risorsa in amore sarà la tua sincerità, devi esprimere ciò che pensi. Non evitare i problemi, ora avrai abilità e fortuna per risolverli. Se hai un problema con qualcuno, non esitare a comunicarlo, in questo modo lo risolverai. Prenditi cura della tua dieta, se vuoi raggiungere un livello di energia adeguato. Stai bene, ma se ti riposi un po’ di più la notte, starai ancora meglio. Prova a praticare un po’ di sport, ti farà bene a mantenere la salute e il tipo. È un buon momento per prenderti più cura del tuo aspetto fisico, otterrai risultati.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Cancro , se avevi un debito in sospeso, sarai in grado di pagarlo e ti sentirai molto bene. Se non cerchi il momento giusto, non otterrai nulla al lavoro. Potrebbero proporti di tornare in una vecchia posizione o in un’altra attività diversa da quella attuale. Hai mostrato la tua forza di volontà, e questo sarà finalmente apprezzato. Qualcuno che ti ama ti farà un regalo, o ti sorprenderà con qualche dettaglio, questo è amore. Se non hai un partner, prova ad uscire un po’ di più e lo troverai, fai la tua parte. Non esitare a chiedere aiuto, se fai qualcosa per la prima volta, ti farà sembrare migliore. Investirai denaro nella tua salute o nella tua estetica e starai benissimo. Fare esercizio fisico oggi ti farà sentire meglio che mai, non abbandonarlo. Finalmente potrai liberare la mente e rilassarti, farai qualcosa che ti diverte davvero.

Le stelle di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Dovrai avere pazienza, verrà fuori. Leggi bene le cose prima di firmare qualsiasi cosa, studia a fondo i documenti. Sarai fortunato con i soldi e al lavoro, prova a fare qualche investimento rischioso. Puoi avere problemi se continui a spendere senza controllo, prova a moderarti un po’. Oggi avrai ottimi rapporti con i nativi del segno della Vergine. In amore, c’è una persona che è molto interessata a conoscerti bene, potresti provare. Qualcuno che pensavi di conoscere ti farà una piacevole sorpresa, goditela. Stai attento con il tuo personaggio e non metterti nei guai, potresti pentirti. Cerca di mangiare sano, evita di mangiare fuori casa nei giorni che puoi. Durante questa giornata ti sentirai dinamico e vitale, sarai in grado di fare tutto. Dedicherai più tempo al tuo benessere fisico e, quindi, ti sentirai in buona salute.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Hai la tendenza a fare spese inutili, Vergine Cerca di controllarti Presto dovrai fare un acquisto inaspettato, non superare le spese. Dovrai prendere una decisione di lavoro importante, seguire il tuo intuito. I tuoi cari ti daranno una grande gioia in questo giorno, sarai commosso. Dovresti ascoltare i buoni consigli che un membro della famiglia ti darà sull’economia. Avrai una buona compatibilità con le persone del segno dello Scorpione. Innamorato, hai qualche giorno pieno di emozioni e novità. Discussioni e tensioni possono influenzarti in questo giorno, cerca di evitarle. Cercherai l’armonia di cui hai bisogno per aumentare il tuo benessere e lo raggiungerai. Il tuo umore sarà un po’ negativo, devi vedere il buono nelle cose. Per la tua buona salute, è conveniente scaricare l’adrenalina in eccesso, provare a fare esercizio.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Al lavoro hai messo tutta la carne sulla griglia, Bilancia, e ora puoi rilassarti. Se vuoi avere più tempo per te stesso, cerca di tenere il passo con i tuoi obblighi. Non comprare pazzi, misura un po’ le tue spese, ma non lasciarti sopraffare. Avrai molta energia ed entusiasmo, tutto andrà come desideri. Innamorato, la tua relazione sta attraversando un momento molto romantico, ti divertirai. Farai le cose che ti piacciono di più e ti divertirai con i tuoi hobby preferiti. Ti adatterai molto bene alle circostanze e ne approfitterai, farai bene. Se continui a prendere sul serio la tua dieta, avrai buoni risultati. La tua condizione fisica è molto buona e diffonderai energia, starai molto bene. Inizierai a vedere la vita in un modo più positivo e ottimista oggi. In salute, devi mantenere un’attività fisica costante e ti sentirai molto meglio, pensaci.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Potresti discutere con i tuoi capi, Scorpione, cerca di evitarlo. I tuoi colleghi ti aiuteranno di fronte a una possibile battuta d’arresto, la fiducia. Non scoraggiarti con il lavoro, presto farai molto meglio, la serie cambierà. Presto potrai chiedere un miglioramento lavorativo, approfitta delle opportunità. Tutti i viaggi che devi fare in questo momento sono molto favoriti. Innamorato, controlla te stesso di fronte alle circostanze che ti aspettano, così tutto funzionerà per te. Affrettandoti potresti rovinare qualcosa che stai facendo, stai calmo. Avrai un incontro con un membro della famiglia che ami molto, ti piacerà. Un atteggiamento positivo è la migliore medicina per tutti i problemi di salute, provalo. Noterai che hai molta energia, ma dovresti comunque riposare un po’ di più. Hai voglia di uscire e fare esercizio, ti sentirai molto bene e vitale.

Oroscopo di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Questa Luna piena esalta tutti i vostri sensi. La vita è piena di sorprese molto piacevoli, quindi devi essere preparato sia fisicamente che mentalmente per godertele. La famiglia diventa molto importante, ti sentirai più unito ai tuoi cari nei prossimi giorni.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Ti ritrovi ad aspettare qualcosa o qualcuno che ha significato molto nella tua vita. Qualcuno molto vicino a te ti darà una sorpresa molto piacevole. E-mail o messaggi di testo serviranno da ponte per fare nuove amicizie e per entrare in contatto con quelli del tuo passato.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Avrete al vostro fianco chi vi riempie di energia e vi spinge a dare il meglio di voi, sotto questa Luna Piena. La tua creatività non avrà limiti poiché è attivata e ti sentirai ispirato a svolgere attività artistiche come il canto, la musica, la pittura o la decorazione.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Prenditi cura della tua salute sotto questa Luna Piena, Pesci. Non continuare a lasciarlo per dopo e impegnarti in una dieta congiunta e in un programma di esercizi come richiesto dalla tua forma fisica. Il tuo partner e la tua famiglia ti ringrazieranno perché vogliono il meglio per te.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

Oroscopo Branko del 14 luglio: giovedì di grandi emozioni scritto su Oroscopo Più da Redazione.